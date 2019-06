Video | testo e traduzione di You’ll Never Find Me dei Korn | l’oscurità che anticipa il

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) You'llMe deinasce per dimostrarci che esistono band in grado di evolversi all'insegna della ricerca e della perfezione: tutti ricordiamo il sound grezzo degli esordi - Blind, Shoots & Ladders, Clown - che già dal disco Issues (1999) aveva cambiato connotati con dinamiche più precise e soluzioni sonore più accurate. Sono passati diversi mesi da quando Jonathan Davis ci aveva fatto sapere di essere al lavoro sul nuovo disco dei, una messa all'opera dopo la tragedia che gli ha portato via la moglie Deven la scorsa estate. Nelle ultime ore la band ha lanciato il nuovo singolo e ha annunciato che il nuovo album uscirà il 13 settembre con il titolo The Recording. Il 2019 si conferma un anno di svolta per gli adoratori del metal: oltre al nuovo album della band di Freak On A Leash e dopo la pubblicazione del nuovo album dei Rammstein, ...

