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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 18 | 45 Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 18:45 (Di giovedì 27 giugno 2019) Viabilità DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA e Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO VIA ARDEATINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DELLA FALCOGNANA E VIA DI CASTEL DI LEVA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI RIMANENDO SULLA VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE SULLA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA LA ...
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