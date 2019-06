Verona | uomo stroncato da colpo di calore

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Marco Della Corte Unè mortoda undiletale a Mozzecane, in provincia di, intervenuti i sanitari del Suem 118, altra vittima a Milano Unè morto a Mozzecane (). A stroncarlo è stato un gravedi. Intervenuti i sanitari del Suem 118 che, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a salvare la vittima. Al momento, non è dato sapere se l'soffrisse di particolari patologie che, unite al caldo torrido, potrebbero aver dato vita ad un effetto mortale nell'organismo della vittima. Oggi, in provincia di, le massime hanno raggiunto i 38 gradi. Altre due persone sono state soccorse dai medici per ulteriori malori legate al caldo torrido. Una delle due abitava a Colognola ai Colli. Sono state in seguito trasportate d'urgenza: una tramite ambulanza, l'altra tramite l'elicottero diEmergenza. I due pazienti sono ...

