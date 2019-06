Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) In questodenso di avvenimenti internazionali, tra la delusione per l’Under 21 eliminata dall’Europeo casalingo e il sogno azzurro declinato al femminile, vivo con la Nazionale di Milena Bertolini, dall'altra parte dell'Oceano entra nel vivo la quarantaseiesima edizione della, giunta ai quarti di finale. Aprirà le danze Brasile-Paraguay tra poche ore a Porto Alegre e a seguire, una sfida molto attesa e non scontata nonostante il diverso blasone delle due contendenti alla semifinale continentale. A confronto ci saranno due seconde classificate della fase a gironi: ilnel gruppo A dietro il Brasile, l’nel gruppo B preceduta dalla Colombia. Completano il tabellone dei quarti Colombia-Cile e Uruguay-Perù. ...

MaurizioBilchi : Venezuela-Argentina, Copa America: la partita in streaming su DAZN il 28 giugno alle 21 - 09Morini : RT @FDebenedetti: La pietra filosofale di ?@matteosalvinimi?:trasforma in consensi l’accusa che a produrli sia stata l’Europa. Quanto tempo… -