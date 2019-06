Veneto | la Lega nomina l’ex assessore di Galan in società regionale | era decaduta per

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) Aveva dichiarato di non aver superato, per spese elettorali, il tetto dei 40mila euro. In realtà uno zelante elettore polesano aveva denunciato che le uscite dell’exdel, Isi Coppola, di Forza Italia, erano state superiori di circa sei volte. E così, quattro anni dopo l’elezione avvenuta nel 2010, aveva perso il posto. Ma adesso, non senza polemiche, la Coppola ritorna in un ruolo chiave, laSviluppo che è la cassaforte delle attività economiche. Che all’ex consigliere difetti la competenza in materie economiche, nessuno lo pensa, vista la sua attività di consulenza per imprese e industrie, oltre al fatto che sia stataal Bilancio della Regionedal 2000 al 2010, con Giancarlogovernatore. Ma quella disavventura elettorale ha fatto storcere il naso a molti in consiglio, solo tra la minoranza, ...

