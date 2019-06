Varese | bimba di 10 anni violentata dal padre davanti alla madre

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Marco Della Corte Marito e moglie sono stati arrestati con le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti dei loro quattro figli Costringevano la figlia, una bambina di soli 10, ad avere rapporti carnali col, mentre lae i fratelli assistevano impassibile ai turpi episodi. L'orrida vicenda, attuata da una famiglia chiaramente disfunzionale, è avvenuta a. La piccola avrebbe subito violenze fisiche anche da parte della. Marito e moglie sono stati tratti in arresto con le accuse di maltrattamento e violenza sessuale nei confronti della minorenne. In realtà, non si parla di una vicenda avvenuta nelle ultime ore, in quanto risalirebbe ad un mese fa. L'episodio è stato reso noto dal Procuratore diDaniela Borgonovo nel corso di una conferenza stampa per l'arresto di una donna di 30, anche leied accusata di violenze ...

