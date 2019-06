Van Gogh – Tra Il Grano e Il Cielo | su Canale 5 il docufilm con Valeria Bruni Tedeschi

Raro fenomeno atmosferico fotografato sopra le montagne della Virginia ricorda la "Notte Stellata" di Van Gogh : Nuvole ondulate sopra le montagne della Virginia. Lo scatto, che ricorda il famoso dipinto di Van Gogh “Notte Stellata”, è della fotografa Amy Hunter. Il fenomeno è noto come “l’instabilità di Kelvin-Helmholtz”, in onore del meteorologo che ne spiegò la formazione. Le condizioni atmosferiche creano nuvole che ricordano la forma delle onde nel mare.Il meteorologo Ray Petelin ha ...

Cifra record all'asta la presunta pistola con cui si suicidò Vincent Van Gogh : È stata venduta per 162.500 euro la presunta pistola arrugginita con cui Vincent Van Gogh si sarebbe suicidato nel 1890, andata all’asta all’Hotel Drouot di Parigi.Scoperta soltanto nel 1960, l’arma ha suscitato l’interesse e la curiosità di musei e collezionisti e affascinato gli appassionati del celebre pittore olandese. Battezzata come “l’arma più celebre della storia ...

Van Gogh - all’asta il revolver con cui si tolse la vita - : Giovanni Negri Il 19 giugno verrà battuta a Parigi da Drovot Aste House Di pochissimi artisti, come lo è stato per Van Gogh, la vita ha coinciso con l’arte. Van Gogh era capace di imprimere il proprio stato d’animo sulla realtà e così la raffigurava: perturbava la natura, inquietava i paesaggi, rendeva aggressivi i colori e i fiori. La sua follia è stata la sua vita e la sua arte. Un disagio chiaro e prolifico lo abitava, quando ...

Vincent Van Gogh - all’asta la pistola con cui il grande pittore fiammingo si suicidò : All'Hôtel Drouot di Parigi va all'asta domani, 19 giugno, la pistola con cui il pittore olandese Vincent Van Gogh si tolse la vita. Si tratta di un revolver Lefaucheux che fu ritrovato nel 1965 da un contadino. Secondo gli organizzatori dell'evento il prezzo di vendita partirà dai 20mila euro, ma si ipotizza che arrivi subito a cifre più elevate.Continua a leggere

L’autoritratto di Van Gogh fa il giro del mondo in mongolfiera : dal Messico all’Australia : Un'enorme mongolfiera raffigurante il viso dell'artista Vincent Van Gogh ha fluttuato sui cieli di Melbourne a fine maggio in occasione del King Valley Baloon Festival di Milawa. Il pallone aerostatico si è ispirato a "Autoritratto con cappello di feltro grigio", realizzato dal pittore olandese nel 1887.

All’asta la rivoltella con cui si sparò Van Gogh nel 1890 : La rivoltella con la quale il pittore Vincent Van Gogh si è suicidato sarà messa all'asta, il 19 giugno, presso l'hotel Drouot, a Parigi. Si tratta di una rivoltella Lefaucheux, calibro di 7 mm, che andrà all'incanto nel capoluogo francese per un valore stimato tra i 40 e i 60mila euro. Spiega Grégoire Veyrès, banditore d'asta: "In realtà morì per complicazioni legate alla ferita da arma da fuoco. Si sparò nel petto, il proiettile colpì una ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci in versione Van Gogh e Ragazza con l’orecchino di perla in Piazza di Spagna a Roma : Adoriamo <3 The post Laura Pausini e Biagio Antonacci in versione Van Gogh e Ragazza con l’orecchino di perla in Piazza di Spagna a Roma appeared first on News Mtv Italia.

Van Gogh vs Camorra - ecco la clip in anteprima : Il 7 dicembre 2002, due ladri fanno irruzione nel Van Gogh Museum di Amsterdam e rubano due dipinti per poi sparire nella notte. Alla fine del 2016, i dipinti vengono scoperti dietro una falsa parete..