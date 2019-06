Ustica | 39 anni senza giustizia

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Quasi 40e nessuna verità giudiziale ancora accertata ufficialmente. Quella dinon è stata solo un “Strage di stato”, come ci furono in precedenza ed anche in seguito! Era e resta una vergogna di Stato!In quelle settimane fummo coinvolti alcuni di noi giovani cronisti, che seguivamo le stragi e le trame terroristiche, a cercare cosa era successo veramente. A rompere il “muro di gomma” delle versioni ufficiali.Nonostante reticenze, timori e depistaggi, scoprimmo da subito che nei cieli sulla rotta Ambra 13, il DC9 dell’Itavia si era trovato nel bel mezzo di un’azione di guerra “non dichiarata” da parte di caccia italiani, americani e francesi che cercavano di intercettare due Mig libici, che facevano da scorta a un Ilyushin russo che trasportava il “nemico pubblico numero 1″, il dittatore libico ...

RaiTre : #Ustica, 27 giugno 1980: sono passati 39 anni dal disastro aereo. Tra ipotesi e punti mai chiariti, nessuno è stat… - redazioneiene : #Ustica: 81 morti, nessuna verità. Anzi, la verità ci sarebbe ma ci viene negata da 39 anni dallo Stato - RaiNews : A 39 anni dalla tragedia di #Ustica, in cui persero la vita 81 persone, i familiari delle vittime aspettano ancora… -