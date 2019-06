Usa | la strana storia di dottor Donald e mister Trump che vi farà rizzare i capelli

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) Dieci minuti, 600 fatali secondi. Tanto, o meglio, tanto poco è stato, non più di qualche giorno fa, il lasso di tempo che ha separato il mondo da un’operazione militare – il bombardamento per rappresaglia di alcune località iraniane – che minacciava di far di nuovamente esplodere la polveriera mediorientale. E se così non è stato è solo perché – mentre, come in un film di James Bond, le lancette dell’orologio correvano, in un frenetico ticchettio, verso l’abisso – un uomo s’è audacemente frapposto tra noi e la catastrofe. Quell’uomo si chiamaJ., come molti degli eroi hollywoodiani è biondo (anche se non proprio d’un biondo naturale) e di mestiere fa, da ormai un paio d’anni, il presidente degli Stati Uniti d’America. È stato lui, quando già gli aerei avevano acceso i motori e i missili erano in rampa di lancio, a disinnescare la bomba e a salvare il ...

