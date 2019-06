liberoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) (AdnKronos) - “In– ribadisce l’assessore - Regione eparlano la stessa lingua: la Regione, in ambito sanitario, ha deciso da anni di finanziare in proprio un ‘pacchetto’ di 90 borse di studio aggiuntive per formare nuovi medici. E, insieme ai rettori degli atenei di Padova, Venezi

TV7Benevento : Università: Donazzan (Veneto), 'bene aumento posti nei corsi di medicina' (2)... - TV7Benevento : Università: Donazzan (Veneto), 'bene aumento posti nei corsi di medicina'... - ilgiornaledv : Università: Assessore Donazzan su posti corsi di medicina, “Bene aumento, ma la priorità restano le borse di specia… -