Università della birra insieme ad Acer per la migliore formazione

laragnatelanews

(Di giovedì 27 giugno 2019)oltre ad essere un pie sempre ma soprattutto nelle calde serate estive, diventa anche un modello formativo nuovo che nasce come risultato di un percorso di crescitavocazioneria nel nostro Paese, con l’obiettivo di favorire e accompagnare le potenzialità di sviluppo del mercatoin Italia. Divulgare cultura e competenze in ambitorio agli operatori del settore (Ho.Re.Ca. e Modern Trade) e creare opportunità di business per tutta la filiera di riferimento: questa la missione di, innovativo hub diprofessionale promosso da HEINEKEN Italia. Un progetto pensato per portare valore attraverso programmi e moduli formativi calibrati per soddisfare le esigenze degli operatori del settore attraverso un approccio che unisce cultura e business. I percorsi di studio alternano lezioni teoriche in aula a sessioni pratiche in ...

SenatoStampa : Conosciuta come la prima donna laureata al mondo, #ElenaCornaro #Piscopia è “coronata della laurea dottorale” all'U… - UniLUISS : 'La nostra Università dovrà essere il laboratorio per la formazione della futura classe dirigente: nell'interesse d… - Agenzia_Ansa : 'Perché il Rettore della Sapienza tollera l'illegalità e non fa nulla?': se lo chiede @matteosalvinimi commentando… -