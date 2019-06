(Di giovedì 27 giugno 2019) Dal 30 giugno al 10 luglio si deciderà per l'ingresso di 36nei beni tutelati dall'. Dalla città di Babilonia, in Iraq, al santuario degli uccelli migratori, in Cina, in tanti aspettano una decisione. Diventare patrimonio mondiale dell'umanità, infatti, può rivelarsi un vero e proprio affare. Anche l'Italia candidata con ledeltra Conegliano e Valdobbiadene.