Un set-top box 8K con connettività 5G? Eccovelo servito | appena annunciato

Oroscopo settimanale dal 1° al 7 luglio : settimana top per Leone - imprevisti per Vergine : La settimana che va dal 1° al 7 luglio, sarà una delle migliori per l'Acquario per quanto riguarda l'amore. I nativi del Cancro godranno di un grande affiatamento di coppia, mentre Pesci sarà piuttosto triste durante la settimana. Sagittario avrà qualche problema di coppia, di contro per Leone sarà una settimana molto produttiva. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della prima settimana di luglio 2019. Previsioni Oroscopo ...

LIVE Berrettini-Goffin 0-0 - Semifinale Atp Halle in DIRETTA : 6-5 - momento topico del primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Brutto errore del belga, il cui dritto si infrange sul nastro, mini break per Matteo. 1-1 Goffin si apre bene il campo e chiude il punto di dritto. 1-0 Prima vincente per l’azzurro che comincia bene. 6-6 Goffin resiste alla grande alle accelerazioni di Berrettini che poi sbaglia il rovescio, si va al tiebreak. 40-30 Love di Berrettini che mette in difficoltà Goffin, il quale non ...

LIVE Berrettini-Goffin 0-0 - Semifinale Atp Halle in DIRETTA : 5-4 - momento topico del primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima poderosa di Matteo che grazie all’aiuto del Falco conquista il punto. 40-40 Berrettini la annulla con un ace! Che carattere dell’azzurro. 30-40 Risposta paurosa di Goffin che trova la riga esterna sulla prima del romano, prima palla break per il belga! 30-30 Non alza bene il dritto Berrettini, ora leggermente in difficoltà. 30-15 Prima micidiale di Berrettini che chiude ...

L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno : Sagittario top - successi per Leone : La settimana dal 24 al 30 giugno si annuncia serena per il Capricorno, mentre l'Acquario potrebbe vivere alcuni momenti di tensione. Scopriamo dunque L'oroscopo per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: a livello sentimentale la vostra sarà una giornata molto fortunata. Venere sarà capace di regalarvi comprensione e serenità a livello sentimentale. In ambito lavorativo potrete usufruire di un grande recupero inaspettato. Toro: ...

L'oroscopo del giorno 21 giugno - predizioni 2ª sestina : fine settimana al top per Bilancia : L'oroscopo del giorno 21 giugno 2019 è pronto a dare info dettagliate su come potrebbe evolvere la situazione astrale del prossimo venerdì. Come di consueto, in questa sede andremo ad analizzare esclusivamente i sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Quindi ad essere valutati nei comparti attinenti l'amore e il lavoro saranno esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a dare ...

Previsioni astrologiche settimanali dal 17 al 23 giugno : lavoro 'top' per Leone e Toro : Nella settimana che va dal 17 al 23 giugno 2019 troviamo il Sole spostarsi dal segno dei Gemelli a quello del Cancro, dove già stazionano Marte, il Nodo Lunare e Mercurio. La Luna si sposterà dal Capricorno ai Pesci, dove staziona anche Nettuno. Venere permarrà nel segno dei Gemelli come Urano nel Toro e Giove nel Sagittario. Saturno e Plutone si troveranno sui gradi del Capricorno. Di seguito le Previsioni astrologiche dei 12 segni ...

Mediaset dice stop a Riverdale 3 : ecco perché non si trovano gli episodi in italiano : Un altro brutto colpo per i fan di Riverdale 3 che con ansia attendevano gli episodi in italiano su Mediaset Premium (adesso Infinity) e non solo. In molti hanno pensato che la mancanza di episodi in italiano fosse legata proprio al passaggio tra Premium e la piattaforma streaming e invece la ragione è un'altra. In queste settimane i fan hanno potuto vedere i primi episodi di Riverdale 3 con il debutto di Re Gargoyle, il carcere di Archie e ...

Bene l'Europa con stop dazi Messico. A Piazza Affari vola Mediaset : Il presidente americano Donald Trump ha deciso di non imporre tariffe al Messico dopo l'accordo raggiunto sui controlli sui flussi migratori. In più gli investitori continuano a scommettere su un taglio dei tassi Usa. A Milano corre Mediaset dopo l'annuncio dell'operazione che vedrà nascrere MFE, rimane sotto la lente Fca dopo che è saltata l'aggregazione con Renault...

Roland Garros – Ashleigh Barty è l’unica top 10 in semifinale : sconfitta Madison Keys in due set : Ashleigh Barty è l’unica tennista della top 10 WTA in semifinale del Roland Garros: la numero 8 al mondo supera Madison Keys in due set In un Roland Garros a dir poco fuori dalla norma, con le top player eliminate, a sorpresa, una dopo l’altra, Ashleigh Barty finisce per essere l’unica tennista della top 10 WTA ancora in corsa per il French Open. La giovane australiana, numero 8 del ranking mondiale femminile, ha avuto la meglio ...

Mediaset - la strana voce su La sai l'ultima? di Ezio Greggio : "Stop - rinviato a data da destinarsi" : Tutto congelato? Pare di sì. Il prossimo 21 giugno era previsto il via, su Canale 5, della nuova edizione de La sai l'ultima?, storico programma Mediaset condotto da Ezio Greggio. Ma secondo quanto riportato da TvBlog, la trasmissione sarebbe stata rimandata a data da destinarsi, almeno secondo alcu

LIVE Fognini-Zverev - Roland Garros 2019 in DIRETTA : ottavo di finale che può valere la top10. Nessun break nel secondo set : 6-3 - 1-2 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match degli ottavi di finale del Roland Garros 2019 tra il nostro Fabio Fognini e il tedesco Alexander Zverev (n.5 del mondo). Sul “Suzanne Lenglen” il ligure si giocherà l’accesso ai quarti di finale e anche la possibile top-10 nel ranking ATP. In caso di vittoria, infatti, l’entrata nell’elite del giocatore di Arma di Taggia sarebbe praticamente in cassaforte e ...

La salma di Lorenzo Orsetti è tornata in Italia. Ora l'autopsia disposta dalla Procura di Roma : La salma di Lorenzo Orsetti, il 33enne fiorentino ucciso dall’Isis lo scorso 18 marzo in Siria dove stava combattendo come volontario a fianco delle milizie curde, è rientrata nella giornata del 31 maggio a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, con un volo di linea della Qatar Airways proveniente da Doha.La salma di Orsetti è stata poi trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Roma per gli esami autoptici su ...

Rifiuti Roma - si ferma anche tmb di Rocca Cencia : “Stop di almeno una settimana” : anche il secondo impianto tmb per lo smaltimento Rifiuti di Ama Spa è fuori uso: un guasto al nastro trasportatore che produrrà uno stop di “almeno una settimana”. Proprio adesso che sono iniziate le procedure di manutenzione agli impianti dei privati. Mentre il Campidoglio prende tempo sui bilanci societari e sulla nomina del nuovo consiglio d’amministrazione. La città di Roma rischia di nuovo il tilt della raccolta Rifiuti e la municipalizzata ...