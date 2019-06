UMBERTO RANIERI | PITTORE UCCISO CON PUGNO Arrestato 18enne tradito da semi girasole

È stato arrestato un diciottenne per l'omicidio del pittore romano UMBERTO Ranieri : Un ragazzo di 18 anni è stato fermato questa mattina dai carabinieri della stazione Casilina per l'omicidio del pittore Umberto Ranieri , 55 anni, avvenuto lo scorso 17 marzo a Largo Preneste, periferia della Capitale. L'uomo fu aggredito e ucciso dopo aver invitato un gruppo di giovani a non sporcare la piazza. E' un ragazzo di origine tunisina il 18enne fermato dai carabinieri per l'omicidio di Umberto Ranieri . Il giovane, secondo quanto si ...

Roma - fermato 18enne per l’omicidio del pittore UMBERTO Ranieri. “Aggredito per aver chiesto di non sporcare per terra” : Aveva detto a un gruppo di giovani di non sporcare per terra, ricevendo in cambio da uno di loro un pugno in pieno volto che lo aveva ridotto in coma. La vittima, il pittore Umberto Ranieri, di 53 anni, era morto qualche giorno più tardi in ospedale. La vicenda era accaduta a Roma, a largo Preneste, il 20 marzo scorso. Dopo settimane di indagini, i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 18 anni, accusato ora di omicidio. Secondo gli ...