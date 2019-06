Ultime Notizie Roma del 27-06-2019 ore 07 | 10

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Vienna - esplosione : 14 feriti - 26 giugno 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Violenta esplosione nel pomeriggio a Vienna, almeno 14 feriti. Fuga di gas?, 26 giugno 2019,

Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera della redazione Gabriella in studio ho deciso di entrare in porto Lampedusa so cosa rischio Ma i 42 naufraghi a bordo Sono allo stremo li porto in salvo lo ha detto la comandante della Sea Watch Carola siete in 14 giorni lamentela o NG nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile l’Europa ci ha abbandonati la nostra comandante non ha scelta ha detto la u n g ...

Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera della redazione Gabriella in studio la pressione fiscale nei primi tre mesi del 2019 risultata del 38% in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente il dato più alto dal 2015 lo rileva l’Istat nel primo trimestre il rapporto tra deficit e PIL e al 4:01 % con l’incidenza dell’indebitamento scesa lievemente rispetto ...

Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio potrebbe slittare l’approvazione della legge di assestamento di bilancio una riunione del Consiglio dei Ministri è prevista questa sera sul tavolo potrebbe arrivare la sestamento dei conti che serve anche ad risposta l’Unione Europea per evitare la procedura di infrazione e della scorsa notte che le ipotesi si ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ultimo tentativo per Barella - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS: sono ore decisive per portare a Trigoria Veretout. Caldo il fronte rinnovi: ecco le richieste di Pellegrini., Ultime notizie,

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Laxalt piace al Torino - possibile addio? - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: Torreira e Veretout sono nomi caldi, i rossoneri dunque lavorano soprattutto sul centrocampo, Ultime notizie,.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Vergani al centro delle plusvalenze - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS: Sensi si avvicina ai nerazzurri, frenata per Lazaro. Tempi più lunghi anche per Dzeko e Barella, Ultime notizie,.

Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta per la Polizia di Stato di Taranto il Servizio Centrale operativo di Roma hanno dato esecuzione a nove ordinanze emesse dai giudici per le indagini preliminari Presso il tribunale ordinario e quello per i minori nei confronti di un maggiorenne di minorenni ritenuti a vario titolo gravemente indiziati in concorso dei reati di tortura lesioni danneggiamento e violazione di ...

Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta imponente operazione all’alba dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli con l’esecuzione su tutto il territorio nazionale di oltre 100 provvedimenti cautelari emessi dal GIP di Napoli su richiesta della procura nei confronti di appartenenti ai clan Contini Mallardo Licciardi l’attività di indagine è stata condotta anche con la porta ...

Governo Ultime Notizie : Autonomia oggi in Consiglio dei Ministri. I punti : Governo ultime notizie: Autonomia oggi in Consiglio dei Ministri. I punti oggi si gioca una partita importante in Consiglio dei Ministri. Si parla delle autonomie, uno dei temi meno mediatici ma più controversi sul piano politico. La Lega e il Movimento 5 Stelle si “sfidano” proprio su quelle spaccature che consentirono al carroccio di stravincere al Nord e ai pentastellati di conquistare il Meridione. Governo ultime notizie: i ...