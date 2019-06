Tuttosport | Il Torino si ferma per Mario Rui

Mario Rui-Torino - Tuttosport : De Laurentiis fissa il prezzo ma c’è un intoppo : Mario Rui-Torino, Tuttosport: De Laurentiis fissa il prezzo ma c’è un intoppo Mario Rui-Torino, Tuttosport: De Laurentiis fissa il prezzo ma c’è un intoppo. L’ esterno portoghese è stato messo in lista di sbarco ma non per questo c’ è intenzione, da parte del patron azzurro, di svendere il calciatore. Ecco perchè la trattativa ha subito una frenata dopo la richiesta di 18 milioni. A parlarne è l’ edizione ...

Tuttosport : Mario Rui conteso tra Roma e Torino : Cresce il mercato intorno a Mario Rui. Il difensore del Napoli, messo sul mercato in quanto non ha convinto in questa stagione, sarebbe tra le contropartite che De Laurentiis è pronto a mettere in campo con la Roma per portare a casa Manolas. Ma sul calciatore c’è anche il Torino. Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, Mazzarri avrebbe chiesto sia lui che Verdi per rafforzare i granata. De Laurentiis ha fissato il prezzo della ...

Tuttosport : Il Torino tratta per Verdi e Mario Rui. Per De Laurentiis di chiude con 43 milioni : Il Torino pensa seriamente a Simone Verdi, Mazzarri lo considererebbe un tassello importante nel suo gioco. Proprio per questo, secondo quanto riporta TuttoSport, si sarebbero mossi col Napoli per capire le richieste di De Laurentiis. Ma il Torino ha fatto un sondaggio anche per Mario Rui, il difensore portoghese rappresenta una buona possibilità per rafforzare il reparto granata, e il Napoli sembra aperto alla trattativa Gli azzurri sono ...

Tuttosport : Il Torino di Mazzarri vuole Verdi per supportare Belotti in attacco : Il Torino di Walter Mazzarri pensa a come rinforzarsi e sembra che guardi di buon occhio a Simone Verdi, trequartista del Napoli che viene da una stagione in cui, certo, non ha brillato. Mazzarri ha fatto il suo nome come rinforzo ideale per agire alle spalle di Belotti e aumentare il potenziale offensivo della squadra. Lo riferisce Tuttosport. Per Verdi c’è anche un interessamento da parte dell’Atalanta, che gradirebbe inserirlo ...

Calciomercato Napoli - in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport : Torino interessato - Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa : Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa. I due azzurri con le valige pronte potrebbero presto dire addio alla maglia azzurra per trasferirsi in terra sabauda. Tutto ciò dopo una stagione non proprio entusiasmante per l’ ...