Tutto pronto per la Milano Boxing Night | i pesi ufficiali GALLERY

Golf – Italian Challenge Open - Tutto pronto per il settimo appuntamento del Pro Tour : Il torneo, che si svolgerà da domani, giovedì 27 giugno, a domenica 30, è stato anticipato dalla la Pro Am dell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, vinta con “meno 47” dalla squadra del francese Robin Roussel Inizia sul percorso del Terre dei Consoli Golf Club, a Monterosi (VT), l’undicesima edizione dell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. E’ ...

Europei Under 21 - Tutto pronto per le semifinali : i pronostici di William Hill : Al via le semifinali degli Europei Under 21, in programma domani. La competizione, orfana della nazionale italiana, sarà scandita dalle quote di William Hill, che propone moltiplicatori da campioni. Il bookmaker, in gioco dal 1934, è inoltre pronto ad accogliere i nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 5 euro più 200 euro di bonus cashback. L’Europeo Under 21 continua senza la squadra di casa, dopo l’eliminazione degli azzurrini ...

Mondiale femminile - quasi Tutto pronto per Italia-Cina ed Olanda-Giappone : i doodle di oggi : 1/5 ...

MotoGp – Tutto pronto per la gara di Assen : PROGRAMMA e DIRETTE TV del Gp d’Olanda - anche in chiaro : La MotoGp si sposta ad Assen: PROGRAMMA e orari tv del Gp d’Olanda 2019 E’ Tutto pronto per una nuova settimana all’insegna dei motori. Se ieri il Gp di Francia di Formula 1 non ha regalato emozioni speciali sul circuito di Le Castellet, il prossimo weekend si prospetta ricco di spettacolo. In pista scenderanno sia i piloti delle quattro ruote che quelli della MotoGp, per un’ultima domenica di giugno di fuoco. La ...

Verona : Tutto è pronto per la 'prima' della Traviata all'Arena domani (3) : (AdnKronos) - “Qui mi sento a casa – ha detto Antonella Clerici -, e sono davvero orgogliosa di poter partecipare a questo progetto. Voglio che anche a casa arrivi l’emozione e la magia che si respirerà domani in Arena. Mi è bastato assistere a parte delle prove per rimanere folgorata da un allestim

Verona : Tutto è pronto per la 'prima' della Traviata all'Arena domani : Verona, 20 giu. (AdnKronos) - Si concludono oggi i dettagli del palinsesto televisivo della Rai per l’evento che, domani sera, deve coniugare la rappresentazione dell’opera lirica con la diretta tv. Una ‘prima’ come mai si era vista in Arena e che sarà trasmessa in tutto il mondo. Un evento che supe

Verona : Tutto è pronto per la 'prima' della Traviata all'Arena domani (2) : (AdnKronos) - Al lavoro già da ieri per strutturare la diretta televisiva, oggi la Clerici ha incontrato il sindaco Federico Sboarina in sala Arazzi, insieme alla soprintendente della Fondazione Arena Cecilia Gasdia e al direttore artistico di Arena Verona srl Gianmarco Mazzi. “Antonella Clerici è u

Vela – Mondiale GC32 - Tutto pronto a Lagos per la seconda edizione : dieci i catamarani in gara : Il Campionato Mondiale GC32 di quest’anno è il secondo evento del GC32 Racing Tour 2019, dopo la GC32 Villasimius Cup svoltasi a maggio in Sardegna Il campionato Mondiale 2019 dei catamarani volanti GC32 è in programma la prossima settimana dal 26 al 30 giugno, nello storico porto di Lagos, sulla punta più meridionale del continente europeo, sulla costa portoghese dell’Algarve. Organizzato con il supporto della città di ...

Superbike – Tutto pronto per il weekend di gara di Misano : le sensazioni dei ducatisti : Il team Aruba.it Racing – Ducati si prepara per il giro di boa del campionato e la seconda gara di casa – il Riviera di Rimini Round – che si svolgerà questo weekend sul Misano World Circuit Dopo il weekend di Jerez, che ha visto due vittorie e una caduta di Álvaro Bautista davanti al pubblico di casa, oltre a qualche difficoltà inaspettate per il compagno di squadra Chaz Davies, il team Aruba.it Racing Ducati arriva a ...

Superbike – Tutto pronto per la gara di Misano : il weekend di gara parte dall’Aquafan : Superbike AquaRace: la settimana del mondiale WorldSBK parte da Aquafan. Giovedì mattina la sfida fra i piloti sul temuto Kamikaze Inizia con un annuncio speciale la settimana del MOTUL FIM Superbike, che nel weekend avrà a Misano World Circuit l’attesissimo PATA Riviera di Rimini Round. Il pre-event WorldSBK è in programma giovedì 20 giugno in Aquafan, sulle colline di Riccione. Aquafan sarà teatro di un’originale sfida: non le curve del ...

Vino : a Menfi Tutto pronto per Inycon 2019 : Palermo, 17 giu. (Labitalia) - tutto pronto per l’inizio di Inycon 2019, la più antica manifest[...]

Nuoto - Tutto pronto per il 56° trofeo Sette Colli : Paltrinieri e Pellegrini guidano il gruppo azzurro : Sono oltre i 500 gli atleti iscritti italian e stranieri in rappresentanza di 39 Paesi, il gruppo azzurro sarà guidato da Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini Dal 21 al 23 giugno vanno in scena gli Internazionali di Nuoto, 56° trofeo Sette Colli, per il quale le iscrizioni sono ormai chiuse. Batterie venerdì e sabato a partire dalle ore 10, mentre domenica si scenderà in acqua alle 9.30 per le prime sfide dell’ultima ...

Tutto pronto per i concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci - i ringraziamenti dopo il raduno : “Ora possiamo iniziare il tour” : I concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci stanno per arrivare. A testimoniarlo, è stato il mega raduno che i due artisti hanno tenuto alla Fiera di Roma il 15 giugno e nel quale hanno raccolto i fan dell'una e dell'altra compagine, come mai era accaduto nella storia della loro carriera. Il sole e il caldo afoso della giornata romana di fine primavera non ha fermato coloro che hanno deciso di prendere parte alla festa che hanno tenuto a ...

Pogba - la stampa spagnola è sicura : il francese pronto a Tutto per lasciare il Manchester United [DETTAGLI] : CALCIOMERCATO – Paul Pogba è disposto a tutto pur di lasciare il Manchester United. Il centrocampista francese vuole giocare la Champions League. Questa la ricostruzione del quotidiano spagnolo ABC. Il vicepresidente esecutivo Ed Woodward avrebbe però messo le cose in chiaro: serve qualcuno che si presenti con 180 milioni o Pogba non si muove. Al francese non rimane che andare al muro contro muro, come fece Courtois lo scorso anno ...