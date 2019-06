Tunisi | doppio attacco kamikaze provoca una decina di feriti

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019)attentato. La prima esplosione si è verificata nel centro all’altezza di Bab Bhar, non lontano dall’ambasciata francese. Stando alle prime informazioni riportate dai media locali, si sarebbe trattato di un attentato che ha preso di mira una pattuglia della sicurezza.Lo scoppio si è verificato precisamente su rue Charles de Gaulle, vicino alla principale arteria del centro cittadino avenue Habib Bourguiba. Un poliziotto sul posto riferisce all’agenzia di stampa AFP che are lo scoppio è stato un, che ha preso di mira una pattuglia della polizia nei pressi della via principale del centro della capitalena, avenue de Bourguiba, nei pressi dell’ingresso della Medina, cioè la città vecchia. L’attentato hato cinque: tre poliziotti e due civili.Una seconda ...

