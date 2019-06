Trump | Ci vorrebbe Draghi alla FedTassi? Ha fatto una buona mossa

Donald Trump vorrebbe Mario Draghi alla Fed : "Altro che Powell - ci vorrebbe lui" : Secondo Donald Trump, alla Federal Reserve “dovremmo avere Draghi al posto” del governatore Jerome Powell, che secondo lui “non sta facendo un buon lavoro”. In una intervista a Fox Business, l’inquilino della Casa Bianca - che ha il potere di scegliere il numero uno della banca centrale Usa, che poi deve essere approvato al Senato - ha espresso il suo gradimento per l’italiano che sta per lasciare la guida ...