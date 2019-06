Trattato Ue-Sudamerica | Merkel forza l’accordo con Bolsonaro ‘per combattere il populismo’

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) di Monica Di Sisto “Siamo a un bivio. L’Unione Europea non può permettersi di abbandonarsi a argomenti populisti e protezionisti sulle politiche commerciali, un’area in cui i risultati dell’Ue sono innegabili. Dobbiamo avvantaggiarci della situazione politica odierna nei Paesi del Mercosur e non lasciare che questa finestra di opportunità si chiuda”. Parole della democratica cristiana Angelache, in una lettera del 20 giugno scorso all’uscente presidente della Commissione Ue Claude Juncker, pubblicata da Politico, intima senza mezzi termini di chiudere prima dell’addio definitivo alla Commissione Ue il controversodi liberalizzazione commerciale e degli investimenti tra Europa e Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay). Secondo, apprendiamo, il populismo si batte a colpi di accordi con l’autoritario presidente brasiliano Jair, che con il suo ...

