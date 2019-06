Trapani | catturato il giovane detenuto fuggito dalla Casa Circondariale

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) È stata di brevissima durata la "fuga rocambolesca" delalbanese, Luca Leke, evasodi San Giuliano (Erice-Santa) a. Il, infatti, è statonelle ore successive nella campagne tra Fulgatore e Ummari, frazioni trapanesi. Il plauso della Uilpa Polizia Penitenziaria Tempestivo il plauso della Uilpa Polizia Penitenziaria in merito all’arresto, da parte del S. Commissario nazionale Armando Algozzino e del segretario generale del sindacato in Sicilia, Gioacchino Veneziano. "Grazie all'intervento del Corpo di Polizia e dei Carabinieri - hanno sottolineato Algozzino e Veneziano – ancora una volta il peggio è stato scongiurato mettendo in campo tutta la professionalità e l'impegno delle due compagini statali di sicurezza per catturare quello che si è rivelato un "fuggitivo recidivo" dopo la sua fuga dal carcere di ...

infoitinterno : Catturato detenuto albanese evaso dal carcere di Trapani - palermo24h : Catturato il detenuto albanese evaso dal carcere di Trapani, ecco come lo hanno arrestato (FOTO)… - trapani24h : Trapani, così è stato catturato il detenuto evaso Ricerche concentrate sulla ferrovia per Palermo -