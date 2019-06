Tragedia ad Ariano Irpino | donna incinta cade in bagno e muore

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Gabriele Laganà Ladi 31 anni, probabilmente per un malore, è caduta ine ha battuto la testa. Inutile la corsa in ospedale. Sulla salma, sequestrata, è stata disposta l’autopsia È caduta neldi casa, forse a causa di un malore, ha battuto la testa a terra ed è morta subito dopo, nonostante il ricovero immediato in ospedale. Laè avvenuta in un'abitazione di contrada Montecifo nelle campagne a nord di, nell’Avellinese. La, una 31enne al quarto mese di gravidanza, era originaria di Prato ma viveva da circa sei anni in provincia di Avellino insieme ai genitori ed al compagno. La giovane si sarebbe accasciata improvvisamente al suolo mentre si trovava in. Nella caduta, però, la ragazza ha battuto con violenza la testa a terra. Ad accorgersi di quanto accaduto sarebbe stato il compagno che, entrato nella stanza, ha ritrovato ...

