Traffico Roma del 27-06-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCENDIO IN VIA DELLA BUFALOTTA TRA TALENTI E CASAL BOCCONE. VIA DELLA BUFALOTTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL Traffico NEL TRATTO VIA DI CASAL BOCCONE-VIA SIMONGINI INTANTO È IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA CIAMPINI, QUI SIAMO VICINO AL RACCORDO TRA CIAMPINO E CAPANNELLE. SUL VIALE ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI VERSO PIAZZA IRNERIO, CODE IN VIA GREGORIO VI ALTEZZA VILLA CARPEGNA E INCOLONNAMENTI SULL’AURELIA A PARTIRE DA VIA RICHELMY. SULL’APPIA PIGNATELLI, ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA L’APPIA ANTICA E VIA DELL’ALMONE. DISAGI QUINDI VERSO CAPANNELLE. ZONA QUESTA IN CUI è INTENSO IL Traffico ALL’INCROCIO TRA ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI PROCEDE IN CODA TRA VIA DELL’AMBA ARADAM, VIA DRUSO E VIALE DELLE TERME DI CARACALLA. DISAGI QUINDI ANCHE ALL’ALTEZZA DEL PIAZZALE NUMA POMPILIO. PER CHI PROSEGUE PER L’APPIA PIGNATELLI, QUI ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA L’APPIA ANTICA E VIA DELL’ALMONE. ALL’AURELIO FILE IN VIA ANASTASIO II E POI ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RALLENTAMENTI: SUL LUNGOTEVERE DEI SANGALLO ALTEZZA VIA ACCIAIOLI, E IN VIA DI SALONE ALTEZZA VIA CIPOLLETTI. TORNIAMO SUL LUNGOTEVERE. PARLIAMO DI NUOVO DELLA DIREZIONE ARA PACIS-ZONA FLAMINIO: SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA IL Traffico è RALLENTATO TRA PONTE SANT’ANGELO ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-SALARIA. ALLA GALLERIA SI PUÒ ACCEDERE SOLTANTO DALL’ENTRATA DI VIA FANI E DA QUELLA ADIACENTE ALLA FARNESINA E ALLO STADIO; CHIUSI GLI ALTRI ACCESSI, TRA QUESTI QUINDI ANCHE QUELLO DA VIA DELLA ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD, CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTA ROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA; CODE ANCHE SULLA SALARIA, PER Traffico E LAVORI IN CORSO, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO DA PORTONACCIO SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD, VERSO IL CENTRO CITTÀ, CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI; CODE ANCHE SULLA SALARIA, PER Traffico E LAVORI IN CORSO, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD, VERSO IL CENTRO CITTÀ, CODE SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI; CODE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA, PER Traffico E LAVORI IN CORSO, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD, VERSO IL CENTRO CITTÀ, CODE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI; CODE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA, PER Traffico E LAVORI IN CORSO, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO ...