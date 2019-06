Traffico Roma del 27-06-2019 ore 18 | 00

romadailynews

(Di giovedì 27 giugno 2019) VIABILITÀDI GIOVEDÌ 27 GIUGNOORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI INCENDIO IN VIA DELLA BUFALOTTA TRA TALENTI E CASAL BOCCONE. VIA DELLA BUFALOTTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALNEL TRATTO VIA DI CASAL BOCCONE-VIA SIMONGINI INTANTO È IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA CIAMPINI, QUI SIAMO VICINO AL RACCORDO TRA CIAMPINO E CAPANNELLE. SUL VIALE DEL CASALE DI SAN BASILIO INCIDENTE ALTEZZA VIA FILOTTRANO; NON CI SONO PER ORA DISAGI. MENTRE UN INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA IN ZONA FALCOGNANA STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI. ALTRO INCIDENTE IN ZONA LANINA-TOR VERGATA IN VIA EMANUELE CARNEVALE. TRA LA GARBATELLA E TOR MARANCIA DISAGI LUNGO LA VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREZIONE QUINDI DELL’EUR AUMENTATO ILSUL MURO TORTO, CODE VERSO IL LUNGOTEVERE. CODE CHE ...

