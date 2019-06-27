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Traffico Roma del 27-06-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 17 | 30 VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 27-06-2019 ore 17:30 (Di giovedì 27 giugno 2019) VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI VERSO PIAZZA IRNERIO, CODE IN VIA GREGORIO VI ALTEZZA VILLA CARPEGNA E INCOLONNAMENTI SULL’AURELIA A PARTIRE DA VIA RICHELMY. SULL’APPIA PIGNATELLI, ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA L’APPIA ANTICA E VIA DELL’ALMONE. DISAGI QUINDI VERSO CAPANNELLE. ZONA QUESTA IN CUI è INTENSO IL Traffico ALL’INCROCIO TRA LA VIA DEL CASALE ROTONDO E LA VIA APPIA. INCIDENTE INVECE SULLA VIA ARDEATINA IN ZONA FALCOGNANA. RIPERCUSSIONI CON INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI POI POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’AURELIA, IN DIREZIONE CORNELIA, APPENA DOPO IL BIVIO CON IL RACCORDO. RACCORDO INTERESSATO DA Traffico CON CODE E RALLENTAMENTI. NELLA ZONA NORD- EST TRA NOMENTANA E TIBURTINA MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO ...
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