romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-06-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : [AGG] Il traffico ferroviario sulla linea AV Napoli – Roma è fortemente rallentato con ritardi fino a 90 minuti per… - VAIstradeanas : 17:17 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -
Traffico Roma del 27-06-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI PROCEDE IN CODA TRA VIA DELL’AMBA ARADAM, VIA DRUSO E VIALE DELLE TERME DI CARACALLA. DISAGI QUINDI ANCHE ALL’ALTEZZA DEL PIAZZALE NUMA POMPILIO. PER CHI PROSEGUE PER L’APPIA PIGNATELLI, QUI ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA L’APPIA ANTICA E VIA DELL’ALMONE. ALL’AURELIO FILE IN VIA ANASTASIO II E POI ...
Traffico Roma del 27-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RALLENTAMENTI: SUL LUNGOTEVERE DEI SANGALLO ALTEZZA VIA ACCIAIOLI, E IN VIA DI SALONE ALTEZZA VIA CIPOLLETTI. TORNIAMO SUL LUNGOTEVERE. PARLIAMO DI NUOVO DELLA DIREZIONE ARA PACIS-ZONA FLAMINIO: SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA IL Traffico è RALLENTATO TRA PONTE SANT’ANGELO ...
Traffico Roma del 27-06-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RALLENTAMENTI: SUL LUNGOTEVERE DEI SANGALLO ALTEZZA VIA ACCIAIOLI, E IN VIA DI SALONE ALTEZZA VIA CIPOLLETTI. TORNIAMO SUL LUNGOTEVERE. PARLIAMO DI NUOVO DELLA DIREZIONE ARA PACIS-ZONA FLAMINIO: SUL LUNGOTEVERE TOR DI NONA IL Traffico è RALLENTATO TRA PONTE SANT’ANGELO ...
Traffico Roma del 27-06-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-SALARIA. ALLA GALLERIA SI PUÒ ACCEDERE SOLTANTO DALL’ENTRATA DI VIA FANI E DA QUELLA ADIACENTE ALLA FARNESINA E ALLO STADIO; CHIUSI GLI ALTRI ACCESSI, TRA QUESTI QUINDI ANCHE QUELLO DA VIA DELLA ...
Traffico Roma del 27-06-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-SALARIA. ALLA GALLERIA SI PUÒ ACCEDERE SOLTANTO DALL’ENTRATA DI VIA FANI E DA QUELLA ADIACENTE ALLA FARNESINA E ALLO STADIO; CHIUSI GLI ALTRI ACCESSI, TRA QUESTI QUINDI ANCHE QUELLO DA VIA DELLA ...
Traffico Roma del 27-06-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD, CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTA ROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA; CODE ANCHE SULLA SALARIA, PER Traffico E LAVORI IN CORSO, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO DA PORTONACCIO SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 27-06-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD, CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTA ROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA; CODE ANCHE SULLA SALARIA, PER Traffico E LAVORI IN CORSO, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO DA PORTONACCIO SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 27-06-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD, VERSO IL CENTRO CITTÀ, CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI; CODE ANCHE SULLA SALARIA, PER Traffico E LAVORI IN CORSO, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 27-06-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD, VERSO IL CENTRO CITTÀ, CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI; CODE ANCHE SULLA SALARIA, PER Traffico E LAVORI IN CORSO, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 27-06-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD, VERSO IL CENTRO CITTÀ, CODE SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI; CODE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA, PER Traffico E LAVORI IN CORSO, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO ...
Traffico Roma del 27-06-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD, VERSO IL CENTRO CITTÀ, CODE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI; CODE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA, PER Traffico E LAVORI IN CORSO, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO ...
Traffico Roma del 27-06-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD, VERSO IL CENTRO CITTÀ, CODE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI; CODE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA, PER Traffico E LAVORI IN CORSO, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO ...
Traffico Roma del 27-06-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI giovedì 27 giugno 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD code sulLE VIE cassia e FLAMINIA a partire DAL GRA sino A VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI ANCHE sulla salaria, per Traffico e lavori in corso, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO ...
Traffico Roma del 27-06-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI giovedì 27 giugno 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SONO GIÀ TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD code sulLE VIE cassia e FLAMINIA a partire DAL GRA sino A VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI ANCHE sulla salaria DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, E SULLA VIA AURELIA DA CASALE LUMBROSO A ...
Traffico Roma del 26-06-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 19.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ AURELIA; PROSEGUENDO INCOLONNAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA VIA DEL MARE A VIA ...