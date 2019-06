Traffico Roma del 27-06-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD, VERSO IL CENTRO CITTÀ, CODE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI; CODE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA, PER Traffico E LAVORI IN CORSO, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI giovedì 27 giugno 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD code sulLE VIE cassia e FLAMINIA a partire DAL GRA sino A VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI ANCHE sulla salaria, per Traffico e lavori in corso, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO ...

Traffico Roma del 27-06-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI giovedì 27 giugno 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SONO GIÀ TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD code sulLE VIE cassia e FLAMINIA a partire DAL GRA sino A VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI ANCHE sulla salaria DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, E SULLA VIA AURELIA DA CASALE LUMBROSO A ...

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 19.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ AURELIA; PROSEGUENDO INCOLONNAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA VIA DEL MARE A VIA ...

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 19.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE DALLA PISANA A VIA DI BOCCEA; PROSEGUENDO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA VIA DEL MARE A VIA ...

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 19 : 00 : rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane domani mattina si tiene in centro dalle 10 alle 13 in via Molise il presidio di protesta si radunerà all’altezza del Ministero dello Sviluppo Economico possibili disagi alla circolazione tra via Veneto ...

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA AURELIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ...

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 17.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA AURELIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ...

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 17.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA AL KM 18,400, ...

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 16.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA AL KM 18,400, CODE IN ...

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma – L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI ...

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma – L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI ...

Traffico Roma del 26-06-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 ORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE DALL’APPIA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA, PROSEGUENDO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA. ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA DI PORTA MAGGIORE. A COLLINA FLEMING PER UN ...

Roma – Code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, dalla Diramazione Roma sud all'allacciamento con la A24, a causa di un Veicolo in fiamme. Cosi' in un comunicato Astral Infomobilita'.