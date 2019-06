Tour de France 2019 | arriva l’ufficialità | al via anche Fabio Aru! Daniel Martin e

Tour de France 2019 - la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Geraint Thomas e Vincenzo Nibali : Meno di due settimane alla partenza del Tour de France 2019, la più celebre corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale che prenderà il via sabato 6 luglio e si concluderà domenica 28 luglio dopo tre settimane intense ed appassionanti. Come di consueto le stelle del panorama mondiale saranno tutte Presenti, al netto delle pesanti assenze di Chris Froome (Team INEOS) e di Tom Dumoulin (Sunweb) per infortunio, e lo spettacolo sulle ...

Tour de France : ufficiale la presenza di Fabio Aru tra i partecipanti : Fabio Aru sarà al via del 106° Tour de France. Il corridore sardo è stato inserito nella lista dei partecipanti alla Grande Boucle da parte dell’UAE Team Emirates. Si tratterà della terza partecipazione alla corsa a tappe Francese. Nel 2016 si era classificato al 13° posto, mentre nel 2017 ottenne il 5° posto nella generale. Nell’ultima edizione in cui prese il via, conquistò la 5ª tappa da Vittel a La Planche des Belles Filles, indossando anche ...

Tour de France 2019 - la speranza di Vincenzo Nibali si chiama…Tom Dumoulin : l’olandese 2° alla Grande Boucle 2018 dopo il podio al Giro : Ultima stagione alla Bahrain-Merida per Vincenzo Nibali prima del passaggio già annunciato alla Trek-Segafredo. Lo Squalo vuole concludere al meglio la propria avventura con la squadra asiatica: l’obiettivo è dunque quello di ben comportarsi al prossimo Tour de France, che scatterà il 6 luglio da Bruxelles, dopo aver agguantato la seconda piazza al Giro d’Italia alle spalle di Richard Carapaz. Nella Corsa Rosa è rimasto un po’ ...

Tour de France 2019 - montepremi stellare : quanti soldi guadagnano i ciclisti? Cifre milionarie per la Grande Boucle : Il montepremi complessivo del Tour de France 2019 è di 2,3 milioni di euro. Una cifra davvero da urlo per la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo, gli organizzatori metteranno in palio dei riconoscimenti economici molto interessanti e remunerativi per tutti i ciclisti e le squadre che parteciperanno alla Grande Boucle in programma dal 6 al 28 luglio. Si tratta del montepremi più ricco della stagione per una competizione ...

Tour de France – La UAE Team Emirates ha ufficializzato il roster - c’è anche Fabio Aru : “non avrò l’assillo della generale - ma…” : Otto corridori di qualità per cercare di essere protagonisti nella Grande Boucle: la UAE Team Emirates ha ufficializzato il roster per il Tour de France Manca sempre meno all’edizione 2019 del Tour de France: i ciclisti si stanno preparando a dare spettacolo per le strade Francesi e nonostante l’assenza di Froome e Dumoulin si prospetta uno spettacolo unico alla Grande Boucle, al via il 6 luglio. L’UAE Team Emirates ha ...

Tour de France : Gilbert si aggiunge a Froome e Dumoulin tra gli assenti nella start list : Il conto alla rovescia per il Tour de France sta per terminare. Tra pochi giorni prenderà il via da Bruxelles la 106^ edizione della Grande Boucle. L’appuntamento sulle strade Francesi sarà dal 6 al 28 luglio. In queste settimane di avvicinamento si è parlato molto della corsa a tappe, soprattutto dei corridori assenti. Su tutti Chris Froome, che ricordiamo essersi infortunato in occasione del Critérium du Dauphiné. Il britannico del Team Ineos ...

Tour de France 2019 : Enric Mas punta al definitivo salto di qualità. La grande speranza spagnola sogna il podio : Enric Mas, la “perla” del ciclismo spagnolo. È così che lo definisce uno dei più grandi campioni di sempre Alberto Contador, giudicando il connazionale niente meno che come suo futuro erede per le grandi corse a tappe. Il ventiquattrenne iberico, punta della Deceuninck-Quick Step per la classifica generale del Tour de France 2019, è in scadenza di contratto con la formazione belga, e con ogni probabilità lascerà definitivamente la ...

Tour de France 2019 - Enric Mas punta al definitivo salto di qualità. La grande speranza spagnola sogna il podio : Enric Mas, la “perla” del ciclismo spagnolo. È così che lo definisce uno dei più grandi campioni di sempre Alberto Contador, giudicando il connazionale niente meno che come suo futuro erede per le grandi corse a tappe. Il ventiquattrenne iberico, punta della Deceuninck-Quick Step per la classifica generale del Tour de France 2019, è in scadenza di contratto con la formazione belga, e con ogni probabilità lascerà definitivamente la ...

Tour de France 2019 - decima tappa Saint-Flour-Albi : tanti “mangia e bevi” e chilometraggio importante. Fuga o volata? : La decima tappa del Tour de France 2019 da Saint-Flour ad Albi si preannuncia come una delle più scoppiettanti di questa edizione della Grande Boucle. Un percorso pieno di “mangia e bevi” che non lasceranno il tempo di rifiatare ai corridori. Sulla carta sembra essere una di quelle tappe adatte ai coraggiosi che avranno le gambe per provare un attacco da lontano. Sono molti gli aspetti da tenere in considerazione nell’analisi ...

Tour de France 2019 - tutte le maglie della Grande Boucle. La Maglia Gialla è la regina della Terra. Verde - bianca e a pois tra colori e storia : Il rapporto tra il Tour de France e le sue maglie è fatto di tradizione. Una storia che ormai dal 1975, anno dell’inserimento della Maglia bianca e quella a pois, si ripete ogni anno regalando emozioni forti a tutti gli appassionati. La lotta alla Maglia Gialla, da sempre simbolo del primato, infuocherà la corsa in tutti i suoi aspetti. Un colore distintivo, che tutti i corridori sognano di indossare sin da bambini e che i tifosi puntano a ...

Tour de France 2019 - nona tappa Saint-Étienne-Brioude : c’è spazio per gli attaccanti - altro arrivo scoppiettante : Va verso la chiusura la prima settimana del Tour de France 2019: domenica 14 luglio 2019, giorno della festa nazionale, in programma la nona tappa della Grande Boucle, da Saint-Étienne a Brioude, di 170 chilometri. Un’altra frazione sulla carta scoppiettante: tanti strappi, potranno muoversi uomini da classiche o potrebbe andar via una fuga da lontano. Percorso Partenza mossa, poi il primo GPM di giornata, di prima categoria: Mur ...

Tour de France : Fuglsang Jakob faro unico di un'Astana solida : Il vincitore del Critérium du Dauphiné 2019 Jakob Fuglsang sarà il leader dell' Astana al Tour de France 2019, con Alexey Lutsensko, Pello Bilbao e Gorka Izagirre come gregari di lusso. "Alla fine, solo uno può vincere il Tour de France, vedremo di cosa sarà capace questa squadra. Ma noi siamo pronti a lottare per il miglior risultato possibile", ha detto il manager dell'Astana Dmitriy Fofonov in una dichiarazione ai giornali rilasciata nei ...

Tour de France 2019 - le squadre più attrezzate. Ineos e Movistar i fari della corsa : Mentre continua ad aumentare la tensione per la partenza del Tour de France 2019, le squadre che prenderanno parte alla 106a edizione della più prestigiosa corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale hanno già cominciato a svelare la composizione delle proprie formazioni. La lotta per la classifica generale coinvolgerà le stelle del panorama mondiale, al netto di due assenze di primo piano come quelle di Chris Froome e di Tom ...

Tour de France 2019 : il regolamento. Abbuoni - tempo massimo - neutralizzazioni e tanto altro : Ci avviciniamo alla grande partenza: il prossimo 6 luglio da Bruxelles scatta il Tour de France 2019. Un’edizione particolare della Grande Boucle che non vedrà al via un gran favorito e, con un percorso molto insidioso, potrebbe essere apertissima a diversi scenari. Andiamo a scoprire il regolamento: confermata la novità degli Abbuoni in salita. Regolamento Tour de France 2019 Abbuoni Sono previsti Abbuoni per ogni tappa in linea (dunque ...