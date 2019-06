Torture sui bambini | accertati 2 casi di stupro nelle famiglie affidatarie

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Francesca Bernasconi Tra gli affidatari anche titolari di sexy shop e persone con problemi psichici Prima tolti ai genitori per denaro, poi sottoposti ae infine stuprati. È quanto emerso dall'inchiesta "Angeli e Demoni" dei carabinieri di Reggio Emilia, che questa mattina hanno arrestato 18 persone, accusate di aver messo in piedi un sistema per sottrarre ialle propriedi origine, per affidarli a quelle di amici o conoscenti, in cambio di ingenti somme di denaro. Nel giro sono coinvolti politici, medici, assistenti sociale e persino il sindaco Pd di Bibbiano, che falsificavano relazioni e alteravano i ricordi dei piccoli, per convincere il giudice a dare iin affido. Gli investigatori hanno intercettato ore e ore di lavaggi del cervello sui, a opera di psicologi e assistenti sociali che, per alterare i ricordi dei minori, ...

