Torna la Ford Puma | ed è figlia del nostro tempo

(Di giovedì 27 giugno 2019) Per chi ha vissuto – motoristicamente – gli anni tra 1990 e 2000, il nomerievoca sicuramente una piccola sportiva nata sulla piattaforma dellaFiesta. Oggi a distanza di circa venti anni, il nome ri, ci mostra un’auto che èdei nostri tempi, nelle fattezze di un crossover. Il nuovo arrivato non è affatto una reinterpretazione, ma la volontà didi offrire nell’ambito del proprio segmento, un piccolo Crossover (B SUV) specifico per il mercato Europeo (prodotto in Romania), dalla fine del 2019, mentre il futuro EcoSport è soprattutto rivolto ai paesi emergenti. Il design del nuovo(4.19 m di lunghezza e 1,80 m di larghezza) evoca un SUV-coupé, con un profilo molto dinamico con la linea del tetto che si abbassa al posteriore. Molte superfici vetrate (anche sul tetto – opz.), taglio basso dei vetri laterali, fari ...

