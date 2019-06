Tiro con l’arco | European Games 2019 | Mauro Nespoli IMPERATORE! Vittoria agli European

Tiro con l’arco - European Games 2019 : nella finale del compound sfida tra Mike Schloesser e Gilles Seywert : Saranno l’olandese Mike Schloesser e il lussemburghese Gilles Seywert a sfidarsi in finale nel compound maschile del Tiro con l’arco agli European Games di Minsk (Bielorussia). Il numero uno del ranking mondiale ha confermato il pronostico, raggiungendo agevolmente l’atto conclusivo del torneo. Risultato invece abbastanza sorprendente per Seywert, che è stato bravo a sfruttare la sua esperienza per superare avversari sulla carta più ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Doppietta nel Tiro con l’arco - l’Italia vola nel medagliere! Torna in corsa anche il beach soccer. Fiori sul podio nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 20.45 boxe – E’ SEMIFINALE PER SIMONE Fiori! L’azzurro supera 5-0 lo slovacco Strnisko ed è il quinto pugile azzurro a raggiungere le semifinali e quindi il podio! 20.31 boxe – I primi due semifinalisti della categoria -81 kg sono il britannico Whittaker che batte 4-1 il tedesco Abu Lubdeh (Ger) e l’armeno Nersesyan che hanno ...

European Games di Minsk – Tiro con l’Arco : medaglia d’oro per Tatiana Andreoli nell’individuale - battuta in finale Lucilla Boari : La finale tutta azzurra dell’arco olimpico femminile ai Giochi Europei di Minsk va a Tatiana Andreoli che batte Lucilla Boari 7-1 Finisce 7-1 per Tatiana Andreoli la finale tutta italiana dei Giochi Europei di Minsk. Il podio della gara individuale si colora così per due terzi di azzurro con Andreoli sul primo gradino e Lucilla Boari sul secondo. Per l’Italia sono la terza e la quarta medaglia nel Tiro con l’arco dopo ...

Tiro a volo - European Games : Rossetti è secondo nelle qualificazioni dello Skeet maschile. Filippelli 21° : Prosegue incessante il programma degli shooting sports a Minsk, dove è in corso di svolgimento la seconda edizione degli European Games. Sulle pedane di Tiro bielorusse, questa mattina è stata la volta del primo turno di qualificazione dello Skeet maschile. Fra i ventinove tiratori in concorso c’è grande equilibrio, come testimoniano le prime posizioni della classifica provvisoria. Nella graduatoria condotta dal rappresentante della ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : Toja Ellison la spunta su Avdeeva e regala alla Slovenia l’oro nel compound femminile : Si è chiuso con il successo della slovena Toja Ellison il tabellone individuale femminile di compound nella sesta e penultima giornata di gare di Tiro con l’arco agli European Games di Minsk 2019. Grandissimo spettacolo ed equilibrio fino all’ultima freccia hanno caratterizzato un atto conclusivo tra la campionessa iridata Natalia Avdeeva e la slovena Toja Ellison che si è deciso solo allo shoot-off in favore di quest’ultima ...

Alessandra Amoroso ospite del concerto dei Tiromancino a Roma il 1° luglio : Ci sarà anche Alessandra Amoroso ospite del concerto dei TiRomancino, in programma per il 1° luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. A darne l'annuncio è Federico Zampaglione, che promette altri ospiti per l'evento che si terrà nei prossimi giorni nell'ambito del tour per orchestra che il gruppo Romano condurrà nelle settimane a venire. Alessandra Amoroso è quindi solo la prima della lista ma immancabile, dal ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : RAGAZZE D’ORO! Tatiana Andreoli e Lucilla Boari - è una finale tutta azzurra! : Tatiana Andreoli e Lucilla Boari sono in finale per la medaglia d’oro nella gara individuale di arco olimpico ai Giochi Europei di Minsk 2019. Questo è il meraviglioso verdetto emesso dalla sessione mattutina della sesta giornata di gare del Tiro con l’arco nel contesto degli European Games in corso nella capitale bielorussa. Le due azzurre, reduci da una rassegna iridata sotto le aspettative e dall’eliminazione ai quarti di ...

European Games di Minsk – Tiro con l’Arco - Andreoli e Boari agli ottavi dell’individuale femminile : La prima giornata di scontri individuali femminili dei Giochi Europei di Minsk promuove a pieni voti Tatiana Andreoli e Lucilla Boari che volano agli ottavi di finale Due azzurre dell’Arco olimpico avanzano nel tabellone della gara individuale ai Giochi Europei di Minsk. In Bielorussia sono Lucilla Boari e Tatiana Andreoli ad accedere agli ottavi, proprio come ieri avevano fatto al maschile Mauro Nespoli e David Pasqualucci. Fuori ai ...