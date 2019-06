Tiro a volo | European Games 2019 | Diana Bacosi IMPLACABILE! Ennesimo oro di una carriera

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) Risuona l’inno di Mameli sulle pedane dello Shooting Centre di Minsk. Il merito è della campionessa olimpica in carica di skeetche, anche in Bielorussa, agli, ha fatto valere il suo status di tiratrice straordinaria. L’umbra infatti è riuscita a spuntarla allo shoot off sulla francese Lucie Anastassiou al termine di una rimonta culminata sul 53 a 53, dopo i primi 60 piattelli a disposizione. Lo spareggio poi, sotto una pioggia battente che ha accompagnato tutte le atlete in gara per lunghissimi tratti, ha visto prevalere l’azzurra per 4-3 facendo scattare in piedi dalla gioia il Direttore Tecnico Andrea Benelli. Per la transalpina arriva comunque la gioia ampia di essersi messa un argento al collo che coincide con la carta olimpica verso Tokyo 2020 per il contingente d’Oltralpe. Al terzo podio, invece, si è piazzata Chiara ...

