The Hills | sapevi che Caitlyn Jenner ha preso lo stesso nome della moglie del figlio

The Hills : New Beginning in contemporanea mondiale su MTV il 24 giugno : The Hills: New Beginning la premiere in contemporanea mondiale anche in Italia su MTV canale 130 di Sky nella notte tra il 24 e il 25 giugnoLa stagione poi partirà a settembre su MTV ItaliaL’attesa è finita! Su MTV, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, presente in esclusiva sul canale 130 di Sky, arriva finalmente la premiere di “The Hills: New Beginnings” che andrà in onda nella notte tra il 24 e 25 ...