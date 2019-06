Temptation Island | Una Novità Epocale Nella Prossima Puntata!

Temptation Island 2019/ Massimo e Ilaria escono prima oppure no? Mistero... : TEMPTATION ISLAND 2019: Andrea riceve un video inedito con protagonista la sua fidanzata Jessica, come andrà a finire? Ecco le prime anticipazioni.

Temptation Island - anticipazioni 2^ puntata : per la coppia Nunzia-Arcangelo forse un addio : Temptation Island è iniziato e sei coppie di innamorati hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto. Già nella prima puntata, andata in onda lunedì 24 giugno, gli esiti non sono stati positivi. I dodici concorrenti si sono divisi in due diversi villaggi, quello dei fidanzati circondati da 13 donne single e quello delle loro compagne attorniate da 13 tentatori. Le coppie hanno accettato di trascorrere 21 giorni separati per avere delle ...

Anticipazioni Temptation Island 1° luglio : verrà fatto vedere ad Andrea un terzo filmato : Saranno ancora tempi bui quelli che attenderanno Andrea Filomena nella seconda puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 lunedì 1° luglio. Fin dall'esordio nel docu-reality, infatti, il giovane ha dovuto fare i conti con la cotta presa dalla fidanzata per il tentatore Alessandro. Jessica Battistello ha raccontato a quest'ultimo dei particolari fin troppo intimi della sua relazione sentimentale, lasciando il compagno sconvolto e quasi in ...

Ad Andrea accade una cosa mai successa in 6 edizioni di Temptation Island! : Andrea Filomena e Jessica Battistello sono una delle sei coppie protagoniste dell’edizione in corso di Temption Island, che ha debuttato lunedì 24 giugno scorso, registrando il record di ascolti del programma. I due ragazzi, in procinto di sposarsi, hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione dopo aver annullato le nozze previste un ventina di giorni fa.-- La decisione, presa da Jessica, è stata motivata dal fatto che la ragazza non è ...

Temptation Island : la Lepanto risponde agli insulti e spoilera la sua uscita anticipata : Lunedì 24 giugno buona parte delItalia si trovava davanti alla televisione per guardare la prima puntata dell'edizione 2019 di Temptation Island, che ha riscontrato l'esito di 3,5 milioni di telespettatori e di circa il 22% di share. Caratterizzata dalla riconferma del conduttore Filippo Bisciglia, la puntata è iniziata, come di consueto, con la presentazione delle coppie e i motivi che le hanno condotte a partecipare al programma. Protagoniste ...

Cecilia Rodriguez vuole la sua chance in tv come Belen e dice 'no' a "Temptation Island Vip" - : Serena Granato Cecilia Rodriguez non intende più partecipare ai reality show e, intanto, attende la sua opportunità nel mondo della televisione made in Italy Dopo essere diventata un'indiscussa protagonista del Grande Fratello Vip 2, Cecilia Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi futuri progetti televisivi, dicendosi stufa di passare per un'eterna entertainer dei reality-show. La ribellione della giovane Chechu è sorta ...

Temptation Island 2019 : I Retroscena che Nessuno Conosce! : La sesta edizione di Temptation Island è iniziata non senza colpi di scena. Vi sveleremo alcuni dettagli che vi lasceranno senza parole e vi faranno sicuramente riflettere! Scopriamo di cosa si tratta! Poche ore fa è andata in onda la sesta edizione di Temptation Island ed abbiamo notato che specialmente le donne sono carichissime. Katia Fanelli, la bionda eccentrica romagnola, ha dato il meglio di sè. Diciamo in poche parole che lei è stata la ...

Anticipazioni Temptation Island - ultimi falò : colpo di scena su Federica Lepanto? : Temptation Island 2019, Anticipazioni sull’ultima puntata: lo spoiler inaspettato Abbiamo Anticipazioni sull’ultima puntata di Temptation Island 2019 che potrebbe aver rivelato proprio Raffaella Mennoia! Inconsapevolmente, certo, ma poco fa ha postato su Instagram un video in cui qualcuno potrebbe aver rivelato troppo. Nei primi video dal resort, Raffaella ha annunciato che oggi terminano le registrazioni […] L'articolo ...

CECILIA RODRIGUEZ/ 'Io e Ignazio a Temptation Island? Andrei in carcere con Corona!' : CECILIA RODRIGUEZ ammette di usare il vibratore nell'intimità con Ignazio Mosera ma smentisce problemi di prestazione del suo lui.

Cecilia Rodriguez su Temptation Island : “Non potrei partecipare - finirei con Corona in galera” : Cecilia Rodriguez intervistata da CHI, parla anche del reality Temptation Island Oggi Cecilia Rodriguez ha rilasciato un’intervista su Chi. In questa occasione la ragazza, oltre a dire la sua sulla nuova coppia del momento formata dalla De Lellis e Iannone, ha anche fatto chiarezza su una sua eventuale partecipazione con il suo fidanzato Ignazio Moser alla prossima edizione … Continue reading Cecilia Rodriguez su Temptation Island: ...

Temptation Island - mai successo in sei edizioni : concorrente troppo provato - salta tutto : Colpo di scena su Canale 5. Il profilo ufficiale di Temptation Island su Instagram condivide un filmato riguardante la seconda puntata. Si tratta di un’anticipazione che riguarda Jessica Battistello e Andrea Filomena. Il conduttore Filippo Bisciglia annuncia che al parrucchiere è accaduto qualcosa c

