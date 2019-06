Temptation Island | Filippo Bisciglia si sfoga | “Non è possibile…”

Temptation Island - Bisciglia frena su alcune coppie : “Cambierete idea” : Temptation Island 2019, nuove anticipazioni di Filippo Bisciglia La sesta edizione di Temptation Island è appena cominciata, e le anticipazioni e i rumors sulle sei coppie sono già tantissimi. Se negli scorsi giorni ci siamo soffermati su Katia e Vittorio e su Jessica e Andrea, ora il conduttore Filippo Bisciglia ci regala nuove perle direttamente […] L'articolo Temptation Island, Bisciglia frena su alcune coppie: “Cambierete ...

David Scarantino a Temptation Island 2019 : chi è - biografia e fidanzata : David Scarantino a Temptation Island 2019: chi è, biografia e fidanzata Lunedì 24 giugno 2019 è andata in onda la prima puntata di Temptation Island, reality show estivo molto atteso dai telespettatori di Canale 5. Il programma prevede che per cinque settimane sei coppie vengano isolate in un villaggio, dove oltretutto vengono anche separate in uomini e donne. Nel corso del tempo i partecipanti dovranno resistere alle tentazioni di 12 ...

Teresa Langella e Andrea Dal Corso convivranno - l’aneddoto : “Quel primo sguardo a Temptation Island” : La coppia uscita da Uomini e Donne annuncia l'intenzione di andare a vivere insieme dopo l'estate e svela un aneddoto risalente alla partecipazione a Temptation Island 2018, quando ci fu il primo incontro. Inevitabile pensare a una loro partecipazione alla versione vip del reality dei sentimenti.Continua a leggere

Nunzia Sansone a Temptation Island 2019 : chi è - biografia e fidanzato : Nunzia Sansone a Temptation Island 2019: chi è, biografia e fidanzato Lunedì 24 giugno è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, programma di Maria De Filippi condotto da Filippo Bisciglia. Sei coppie metteranno a dura prova i loro sentimenti e il loro rapporto, i partner vivranno in villaggi separati e saranno tentati da uomini e donne single per 21 giorni. In questa edizione fra i protagonisti troviamo ...

Temptation Island - Bisciglia : 'Ho giustificato un video prima di darlo ad una fidanzata' : Filippo Bisciglia conduce ormai da diversi anni il reality Temptation Island, il programma in cui fidanzati e fidanzate si separano per 21 giorni per testare il loro amore e capire se veramente si ha accanto la persona giusta. Quest'anno, la trasmissione è partita già con enorme successo: i telespettatori da casa si sono già appassionati alle storie dei protagonisti e non vedono l'ora di scoprire quello che accadrà nelle prossime puntate. Il ...

Temptation Island 2019 - Filippo Bisciglia : "Ci saranno tanti colpi di scena" : Filippo Bisciglia, narratore, per il sesto anno consecutivo, di 'Temptation Island', in una lunga intervista al settimanale 'Uomini e Donne Magazine', ha confessato che è ancora troppo presto per farsi un parere definitivo sulle sei coppie e sui risvolti inaspettati che potrebbero prendere, nel corso del tempo, queste storie: Se c’è una cosa che ho imparato conducendo questa trasmissione per tutti questi anni, è che non è possibile capire ...

Ascolti tv - dati auditel lunedì 24 giugno - esordio fotonico per Temptation Island : Ascolti tv, prime time esordio con il botto, anzi fotonico per citare appunto il docu-reality di Canale 5 per Temptation Island che con la prima puntata della nuova stagione fa segnare 3.546.000 telespettatori e uno share del 22,24%. Un successo vero e proprio che relega al secondo posto il film di Rai1 con Susan Sarandon, The Meddler, visto da 2.536.000 telespettatori e uno share del 12,69%. Terzo posto per Rai2 con la partita degli Europei ...

Temptation Island 2019 anticipazioni seconda puntata : terzo video per Andrea Filomena : Lunedì 1 luglio 2019, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la seconda attesissima puntata di 'Temptation Island', stagione numero 6. L'account ufficiale di Witty Tv ha postato, nelle scorse ore, un'anteprima video di quello che accadrà ad Andrea Filomena, intenzionato a lasciare il programma, già a poche ore dalla separazione con la fidanzata Jessica Battistello. Temptation Island, Deianira ...

Temptation Island : Una Novità Epocale Nella Prossima Puntata! : Le anticipazioni di Temptation Island, rilasciate dallo stesso account ufficiale, svelano che i telespettatori assisteranno a qualcosa di mai accaduto nelle altre edizioni. Ecco la Novità Epocale che vedremo a Temptation Island! Che questa edizione di Temptation Island fosse diversa dalle altre lo avevamo capito per via di alcuni problemi già sorti in alcune coppie. Soprattutto, Katia e Jessica si sono dimostrate interessate ad alcuni tentatori ...

Temptation Island 2019/ Massimo e Ilaria escono prima oppure no? Mistero... : TEMPTATION ISLAND 2019: Andrea riceve un video inedito con protagonista la sua fidanzata Jessica, come andrà a finire? Ecco le prime anticipazioni.

Poi andrei in carcere con Fabrizio Corona... Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Temptation Island Vip? : Temptation Island metterebbe alla prova anche relazioni solide come quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. E proprio per questo che molti fan sperano che la coppia nata davanti alle telecamere del Grande Fratello partecipi all’edizione vip del format prodotto da Maria De Filippi. I due nomi sono stati tirati in ballo anche quest’anno, ma ora sono i fidanzati a mettere un freno alle indiscrezioni.-- Cecilia e Ignazio hanno iniziato da ...

Temptation Island - anticipazioni 2^ puntata : per la coppia Nunzia-Arcangelo forse un addio : Temptation Island è iniziato e sei coppie di innamorati hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto. Già nella prima puntata, andata in onda lunedì 24 giugno, gli esiti non sono stati positivi. I dodici concorrenti si sono divisi in due diversi villaggi, quello dei fidanzati circondati da 13 donne single e quello delle loro compagne attorniate da 13 tentatori. Le coppie hanno accettato di trascorrere 21 giorni separati per avere delle ...

Anticipazioni Temptation Island 1° luglio : verrà fatto vedere ad Andrea un terzo filmato : Saranno ancora tempi bui quelli che attenderanno Andrea Filomena nella seconda puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 lunedì 1° luglio. Fin dall'esordio nel docu-reality, infatti, il giovane ha dovuto fare i conti con la cotta presa dalla fidanzata per il tentatore Alessandro. Jessica Battistello ha raccontato a quest'ultimo dei particolari fin troppo intimi della sua relazione sentimentale, lasciando il compagno sconvolto e quasi in ...

Ad Andrea accade una cosa mai successa in 6 edizioni di Temptation Island! : Andrea Filomena e Jessica Battistello sono una delle sei coppie protagoniste dell’edizione in corso di Temption Island, che ha debuttato lunedì 24 giugno scorso, registrando il record di ascolti del programma. I due ragazzi, in procinto di sposarsi, hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione dopo aver annullato le nozze previste un ventina di giorni fa.-- La decisione, presa da Jessica, è stata motivata dal fatto che la ragazza non è ...