Svelati dettagli su Pokémon Masters | nuova avventura in arrivo per dispositivi mobili

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) DeNA Co., Ltd. (in seguito DeNA), in collaborazione con TheCompany, ha svelato ulteriori informazioni su, il prossimo gioco perin uscita mondiale su iOS e Android prevista nell'estate del 2019. Ini giocatori partiranno per unaper creare squadre formate da Allenatori e dai lorocompagni e cimentarsi in lotte in tempo reale tre contro tre.è ambientato sull'isola di Pasio, dove le regole della lotta sono diverse dal solito e il prezioso legame tra Allenatori eè più forte che mai grazie alle Unità, ossia il duo formato da un Allenatore e dal suocompagno. Per la prima volta in assoluto in un gioco, Allenatori edi tutte le regioni si riuniranno per formare delle Unità. Potrai quindi fare squadra con coppie come Ornella e Lucario, Brendon e Treecko, Sandra e ...

4GameHz1 : Svelati dettagli entusiasmanti su Pokémon Masters, una nuova avventura in arrivo per dispositivi mobili - Eurogamer_it : Svelati dettagli su #PokémonMasters, nuova avventura in arrivo per dispositivi mobili - infoitsport : Svelati i dettagli dell'incontro tra Sarri e Cristiano Ronaldo, ecco cosa ha preteso il portoghese -