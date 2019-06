Sveglia la moglie di notte e la riempie di botte perché geloso | arrestato un uomo

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Aurora Vigne La donna, a causa delle penose condizioni di vita a cui era sottoposta, ha deciso di scappare dalla casa coniugale e di rivolgersi a un centro antiviolenza e alla polizia Insulti, schiaffi e umiliazioni. Anche in pienae tutto per una questione di gelosia. E così la polizia di Novara haunresidente a Vercelli, di 47 anni, per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della. L'era già conosciuto dalle forze dell'ordine per reati inerenti agli stupefacenti e contro la persona. L'indagine era scattata in seguito alla denuncia sporta dalladel pregiudicato vercellese, la quale, esasperata, a causa delle penose condizioni di vita a cui era sottoposta, ha deciso di scappare dalla casa coniugale e di rivolgersi a un centro antiviolenza e alla polizia. L'da tempo maltrattava la donna, picchiandola e ...

