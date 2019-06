Susan Sarandon sulla cover di Vanity Fair

vanityfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) L’attricenasce a New York il 4 ottobre 1946. Debutta al cinema nel ’70, il primo successo arriva cinque anni dopo con The Rocky Horror Picture Show. Nell ’82, per La tempesta, a Venezia ottiene il premio come miglior attrice. Nel 1996 vince l’Oscar come migliore attrice protagonista per Dead Man Walking. Nomination anche per Atlantic City Usa (1981), Thelma&Louise (1991), L’olio di Lorenzo (1992), Il cliente (1994). Si sposa con l’attore Chris. Dalla relazione con Franco Amurri nasce poi Eva. L’attuale partner è Tim Robbins da cui ha avuto due figli, Jack Henry e Miles. «Non ho mai studiato recitazione. In genere seguo l’istinto e cerco di essere più coraggiosa che posso».

