Sulle Olimpiadi a Roma facciamo mea culpa

Montezemolo a Leggo Sulle Olimpiadi : «Roma poteva volare. Invece è precipitata. Tutta colpa della Raggi» : ?Ha seguito l?annuncio dell?assegnazione in tv. «Come la finale dei mondiali di calcio». Quando sono state ufficializzate Milano e Cortina come città ospitanti delle...

Paola Turci - il tweet critico Sulle Olimpiadi scatena gli haters - : Alessandro Zoppo La cantante cita Roma e la sua “monnezza” per commentare il successo di Milano-Cortina 2026 e si becca una valanga di insulti da molti 5 Stelle Il Movimento 5 Stelle Lombardia ha proclamato l’assegnazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 come “una nostra vittoria” e la cosa non deve essere sfuggita a Paola Turci. La cantautrice ha usato Twitter per commentare questa singolare verità e come risultato, si ...