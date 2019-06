Strage di Ustica | mille ipotesi e nessuna giustizia Dopo 39 anni il ‘muro di gomma’

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) di Donatello D’Andrea Il 27 giugno del 1980, un DC-9 dell’Itavia, con a bordo 77 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, decollò alle ore 20.08 dall’aeroporto di Bologna diretto a Palermo. Alle ore 20.59, tra Ponza e, l’aereo scomparve dai radar assieme alla vita di 81 persone.39, le cause che hanno portato a questo incidente sono ancora incerte: tante, tante verità ufficiali puntualmente smentite dagli addetti ai lavori. Ciò ha fatto crescere attorno alla vicenda un alone di mistero, il quale però non ha resoalle famiglie delle persone coinvolte nell’incidente. Dalla pista francese a quella americana, passando per l’attentato terroristico. Neglidella Guerra fredda, il coinvolgimento internazionale all’interno delle misteriose vicende italiane era all’ordine del giorno esi va ad ...

redazioneiene : #Ustica: 81 morti, nessuna verità. Anzi, la verità ci sarebbe ma ci viene negata da 39 anni dallo Stato - Tg3web : Il 27 giugno del 1980 il volo Bologna-Palermo precipitava nel mare di #Ustica. Dopo quasi quarant'anni, i parenti d… - Raiofficialnews : #Ustica, #27giugno 1980: 39 anni fa l'incidente aereo in cui persero la vita 81 persone. La programmazione #Rai ded… -