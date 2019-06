Strage Bologna | la perizia che riapre la pista dell’esplosione accidentale | “Trovato

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) Undici chilogrammi di esplosivo – e non 20-25 come si riteneva in precedenza – composto da T4 e tritolo con residui di gelatina – il contrario di quanto ritenuto finora nei processi a carico di Mambro, Fioravanti e Ciavardini – derivati da cariche da lancio di munizionamento sconfezionato della Seconda Guerra Mondiale ma, soprattutto, un interruttore di sicurezza per il trasporto della valigia contenente l’ordigno: la nuova, la quarta in ordine di tempo, sulladi– 160 pagine oltre agli allegati di cui dà notizia l’agenzia Adnkronos – consegnata oggi, dopo due mesi di lavoro, al presidente della Corte d’Assise di, Michele Leoni che sta celebrando il processo nei confronti l’ex-terrorista dei Nar, Gilberto Cavallini, per l’attentato del 2 agosto 1980, modifica completamente lo scenario fin qui conosciuto rimettendo ...

