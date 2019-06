Strage alla stazione di Bologna | forse trovato l' interruttore della bomba

Orso irrompe in una stalla e fa Strage di pecore : L'Aquila - strage di pecore e agnelli in località Le Prata di Scanno (L'Aquila). Nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi un Orso ha distrutto un intero gregge, uccidendo una sessantina di pecore e una quarantina di agnelli. Ad essere preso di mira l'ovile a servizio del noto agriturismo «Al Peschio Pizzuto». Sul posto i veterinari dell'Asl per accertare i danni e per controllare la situazione che ...

L’agente che non intervenne durante la Strage alla scuola di Parkland è stato arrestato e incriminato : Scot Peterson, agente di polizia che non intervenne durante la strage alla scuola di Parkland (Florida) del 14 febbraio 2018, nella quale morirono 17 persone, è stato arrestato e incriminato per abbandono di minore, negligenza colposa e falsa testimonianza. Peterson,

Ancona - Strage di Corinaldo : rubati oggetti dalla tomba del 16enne Daniele Pongetti : Quella che arriva dalla provincia di Ancona è una notizia molto triste, in quanto sarebbero stati rubati alcuni oggetti dalla tomba di Daniele Pongetti, uno degli adolescenti rimasti vittima della cosiddetta "strage di Corinaldo", avvenuta la notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi alla discoteca "Lanterna Azzurra". Il ragazzo aveva 16 anni, e come tanti altri stava aspettando l'esibizione del trapper "Sfera Ebbasta". Ma all'improvviso, quella che ...

Daniele - morto nella Strage di Corinaldo : sciacalli rubano i suoi ricordi dalla tomba : Gli sciacalli non si fermano nemmeno di fronte alla morte di un ragazzo di 16 anni. Daniele Pongetti è una delle vittime della strage della discoteca Lanterna Azzurra di...

Strage di Capaci - l'Italia ricorda Giovanni Falcone | Conte : “La lotta alla mafia è battaglia di libertà" : Divisioni politiche il giorno della commemorazione della morte del giudice, che venne ucciso da Cosa Nostra nella Strage di Capaci. Dopo il presidente della commissione antimafia, Claudio Fava e il governatore della Sicilia Nello Musumeci non sarà presente nell'Aula bunker anche il sindaco di Palermo

Strage di Capaci - Palermo ricorda Falcone : dalla Nave della Legalità all'aula bunker. FOTO : Strage di Capaci, Palermo ricorda Falcone: dalla Nave della Legalità all'aula bunker. FOTO Dall'approdo degli studenti al porto all'annuale commemorazione nello spazio adiacente al carcere Ucciardone, in cui ebbe luogo il maxi-processo contro la mafia - CHI ERA IL GIUDICE UCCISO - LE FOTO DELL'ATTENTATO DEL 23 MAGGIO ...

23 maggio 1992 : sono passati 27 anni dalla Strage di Capaci : sono passati ventisette anni dalla strage di Capaci che portò alla morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ci furono ventitrè feriti tra i quali Angelo Corvo e l'autista Giuseppe Costanza. Alle ore 18:00 del 23 maggio 1992 esplodeva una carica di tritolo sull'autostrada che collegava l'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Giovanni Brusca fu il mandante ...

Allarme infezioni ospedaliere in Italia - 49mila morti in un anno : “Strage in corso” : Scatta l'Allarme per la mortalità causata dalle infezioni ospedaliere. Si è passati dai 18.668 decessi del 2003 ai 49.301 del 2016, secondo il Rapporto Osservasalute 2018. "C'è una strage in corso, ma il fenomeno viene sottovalutato e considerato ineluttabile", ha detto Walter Ricciardi, direttore dell'Osservatorio sulla Salute.Continua a leggere

70 anni dalla Strage di Superga : le parole di Cairo e Belotti sul Grande Torino : Sono passati 70 anni dalla tragedia di Superga e “Focus” rende omaggio al Grande Torino con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, dalle ore 21.15. La celebrazione apre con uno speciale a cura della redazione di SportMediaset, dal titolo “Gli Invincibili: il sogno spezzato – 70 anni di passione e orgoglio“. Tra gli intervistati del programma di Italia Uno, il Presidente granata Cairo e l’attaccante ...

Torino – 70 anni dalla Strage di Superga : il 4 maggio messa solenne in Duomo : 70 anni dalla tragedia di Superga: il 4 maggio si terrà una messa solette al Duomo di Torino Il Torino ha reso noti gli appuntamenti di sabato 4 maggio in onore del Grande Torino, nel 70esimo anniversario della tragedia di Superga. Alle ore 10 presso il Cimitero Monumentale di Torino (ingresso da via Varano 35) avrà luogo la commemorazione ufficiale del Grande Torino con la benedizione da parte di Don Riccardo Robella dei sepolcri ...