Storie per il ciclismo

Storie Maledette : Franca Leosini intervista Antonio Ciontoli - condannato per l’omicidio di Marco Vannini : Franca Leosini Le Storie Maledette di Franca Leosini troveranno spazio anche nel palinsesto estivo di Rai 3. Il programma ideato, scritto e condotto dalla giornalista, andrà infatti in onda con due speciali dedicati all’omicidio del giovane Marco Vannini al fine di far luce su un caso di cronaca che scuote, dal 17 maggio 2015, l’opinione pubblica. Gli appuntamenti previsti verranno trasmessi domenica 30 giugno e martedì 2 luglio. La ...

Instagram vi darà 7 giorni per usare foto e video non pubblicati nelle Stories : Instagram si prepara ad introdurre una novità interessante per le Stories: gli utenti potranno usare in un secondo momento foto e video non pubblicati. L'articolo Instagram vi darà 7 giorni per usare foto e video non pubblicati nelle Stories proviene da TuttoAndroid.

Così leggo meglio le Storie ai miei nipoti! Esame di terza media per l'83enne : Dalla Puglia arriva la storia di una classe di studenti che, come nel resto d’Italia, in questi giorni sta affrontando gli esami scolastici. In particolare questa classe è alle prese con gli esami di terza media e tra gli studenti non ci sono adolescenti ma persone adulte, che hanno scelto di tornare sui banchi di scuola per ottenere quello che per non hanno potuto avere in passato. Tra loro c’è nonno Domenico, che ha ben ottantatré anni ma la ...

Il pilota mette Giulia nelle sue Storie! Andrea Iannone e Giulia De Lellis escono allo scoperto : Andrea Iannone pubblica la prima foto di Giulia De Lellis. I due non si nascondono più. E anche se non vogliono confermare, ora una storia di Instagram pubblicata da Andrea Iannone e poco dopo condivisa da Giulia De Lellis svela ogni mistero: i due si frequentano. La prendiamo larga per non dire che sono fidanzati. Lasciamo spazio a qualche "se" e a qualche "ma". Anche se non è proprio così.-- Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono ...

Beppe Convertini piange a Storie Italiane/ 'Mio padre è morto ma non l'ho mai perso' : Beppe Convertini piange a Storie Italiane raccontando della sua vita e della sua famiglia: 'Mio padre è morto ma non l'ho mai perso'

Storie Italiane - Eleonora Daniele : “Speriamo di non deludervi mai” : Eleonora Daniele chiude con Beppe Convertini e Ivan Cottini: “Grazie per l’affetto che ci avete sempre dimostrato!” E’ andata in onda oggi, venerdì 14 giugno 2019, l’ultima puntata dell’edizione 2018/2019 di Storie Italiane, il seguitissimo programma del mattino di Rai1, condotto dalla bella e brava Eleonora Daniele. E tra i saluti e i ringraziamenti finali, la padrona di casa al termine ...

Storie Italiane - ultima puntata - i saluti di Eleonora Daniele : "Siamo una squadra fortissima - speriamo di non deludervi mai" : Volge al termine l'edizione 2018/19 di Storie Italiane, Eleonora Daniele oggi, 14 giugno 2019, nell'ultima puntata ha salutato il pubblico e le maestranze Rai dello studio 3 del Centro di Produzione Televisiva di Saxa Rubra (condiviso con Unomattina) per un'altra stagione che ha fruttato un successo di pubblico (ormai fidelizzato) nella fascia del day-time mattutino di Rai 1 che va dalle 10 alle 11:30.La conduttrice dedica una buona parte ...

Dalle Storie alle Reaction arcobaleno : i social si colorano per il mese del pride : La bandiera dell'orgoglio LGBT da postare sulle piattaforme come sticker, cerchio colorato per il profilo e scritte multicolor

5 Storie per gli 85 anni di Paperino : Ricorrenza importante in casa Disney. Compie 85 anni il papero più famoso del mondo: Donal Fauntleroy Duck, meglio noto come Paolino Paperino, irascibile, sfortunato, pasticcione, supereroico zio di tre irrefrenabili nipotini e nipote di un ricchissimo zione. La sua prima apparizione risale al 9 giugno del 1934, nel cortometraggio animato La gallinella saggia. E anche se il suo aspetto è un po’ diverso, con quel becco lungo e la casacca da ...

Social network - li usiamo per ficcare il naso. E le Storie sono ormai una febbre : 1 su 3 le preferisce ai post : Terza edizione per la ricerca su italiani e piattaforme Sociali firmata da Blogmeter: gli influencer ci piacciono perché "simpatici e spontanei" ma funziona anche la pubblicità cucita su misura

X-Men : Dark Phoenix - 5 Storie per conoscere meglio i mutanti Marvel in vista del nuovo film : Nei primi anni 60, alla Marvel Comics, Stan Lee e Jack Kirby rivoluzionano con successo la figura del supereroe. La prospettiva dei superpoteri si ribalta: questi possono essere visti come una circostanza indesiderata da chi li riceve, come una condanna a un’esistenza divergente dallo status quo. Quando la coppia crea gli X-Men (settembre ‘63) immagina come sarebbe ereditare delle capacità che, diversamente da quelle acquisite nel corso di ...

SCUOLA/ Esperienza e Storie : così i nonni conquistano la stima dei ragazzi : L'associazione nonni 2.0 ha organizzato un concorso. Duemila elaborati hanno raccontato quanto sia importante la loro presenza nella vita dei giovani

Tutte le stagioni di Desperate Housewives su Prime Video - perché riscoprire le Storie sempre attuali delle casalinghe disperate : Sono passati 15 anni dal debutto televisivo delle casalinghe di Wisteria Lane, eppure ritrovare Desperate Housewives in streaming su Prime Video ci dà la stessa gioia della prima messa in onda su Fox Life o Rai Due. Le otto stagioni della dramedy ABC sono disponibili sulla piattaforma di Amazon a partire da oggi, 3 giugno, e ogni minuto è quello buono per iniziare un rewatch che ci faccia conoscere o riassaporare una delle serie tv più amate e ...