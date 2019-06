Stefania Bonomi | nel suo libro l' aldilà e i segnali di Faletti | Nel corso della

Stefania Bonomi presenta “Il pentagramma dell’Anima” : «La musica manifesta il sublime che è in noi» : Dopo il successo delle presentazioni avvenute lo scorso marzo a Milano e il 16 maggio Roma, il nuovo romanzo “IL pentagramma dell’Anima”, della giornalista milanese Stefania Bonomi arriva a Parabiago (MI). Giovedì 30 maggio, infatti, presso il CAFFE’ NOVECENTOSETTE (Via Matteotti, 27 – ore 20.00, ingresso libero) l’autrice presenterà il suo secondo romanzo a un pubblico eterogeneo e curioso in attesa di scoprire l’essenza di quello già ...