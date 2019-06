“Spacciata” Alessandra Amoroso e le voci dell’addio alla musica | cosa c’è dietro

caffeinamagazine

(Di giovedì 27 giugno 2019) Non è un buon momento per. La cantante uscita dscuola di Amici, unica insieme a Emma Marrone a confermarsi a livelli altissimi, è dovuta intervenire sullecircolate nei giorni scorsi di un suo addio. A far uscire l’indiscrezione era stata proprio lei durante un’intervista a Il Giornale in cui diceva di volersi prendere un po’ di riposo. Nessuno addio all’orizzonte.continuerà a cantare. Ed è intervenuta direttamente lei: ha voluto spiegare che si prenderà una semplice pausa, non si ritirerà d. Una smentita, questa, che i fan volevano leggere da alcuni giorni, quando era stata diffusa in rete la notizia secondo cui avrebbe detto basta col suo lavoro. In pochi hanno creduto a questa bufala, eppure l’ha dovuto spazzare via la voce perché le hanno chiesto ripetutamente se continuerà a cantare oppure no. Non è la ...

