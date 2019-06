caffeinamagazine

(Di giovedì 27 giugno 2019) Corpo favoloso e curve perfette al posto giusto. Ma in quest’ultimo periodo. Attraverso alcune Instagram Storiesè infatti intervenuta confessando che attenersi a un regime alimentare ipocalorico non sia sempre facile. ”Ci sono periodi – racconta – in cui la fame si fa inspiegabilmente più intesa. E se questo malaugurato evento coincide con gli stessi mesi della tanto attesa e sempre rischiosa prova costume, a montare insieme alla voracità è anche il panico”. La modella si è lasciata sfuggire di aver ridotto drasticamente la quantità di calorie, e di preferire invece grosse dosi di verdura. Nonostante questo e una regolare attività fisica, la bilancia continuerebbe a segnare sempre lo stesso numero, o addirittura tre in più.“Mi sono rotta le p*** di dover stare sempre attenta alla linea“, è sbottata infatti ...

Noovyis : Un nuovo post (“Sono ingrassata, metto in bocca qualsiasi cosa”. Taylor Mega. lo sfogo: ‘com’è diventata’) è stato… - ElenaBartolotts : Dad mi ha appena chiesto se sono dimagrita nonostante sia visibilmente ingrassata. Grazie Robby apprezzo lo sforzo… - claryismyiratze : Sto passando le mie giornate all’ikea a comprare cosine per la mia nuova camera e a mangiare patatine e hot dog veg… -