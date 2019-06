huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Per essere belle le donne non hanno bisogno di depilare ogni centimetro del loro. A lanciare il messaggio è Billie, azienda statunitense specializzata in prodotti per la cura per ilche, grazie alla sua ultima campagna pubblicitaria, vuole invitare le donne a sentirsi a proprio agio con naturalezza. Lo riporta People.La campagna deiBillie verrà lanciata il 4 luglio ed è intitolata “Red, White, And You Do You”: le modelle ritrattedi varie etnie, taglie e sino in costume da bagno con ascelle non depilate epubici intonsi.Il fotografo e regista Ashley Armitage, a cui si deve la realizzazione della campagna, ha affermato: “Icrescono suldelle persone di ambo i sessi e non diventano improvvisamente “grossolani” o “antigienici” solo perché appartengono aldi una donna, ...

rouj__levans : RT @papichulodrake: quanto è stressante essere stranieri in questo paese. devi farti il culo il doppio per dimostrare ai tuoi genitori che… - Nozucchero : @FlavioTosiTW Vedi, sono spesso d'accordo con il contenuto dei tuoi weet... ma non dimentico che vieni dallo stesso… - SminkSJ : RT @HuffPostItalia: 'Sono i tuoi peli, fai quello che vuoi'. Un brand di rasoi mostra il corpo delle modelle (al naturale) -