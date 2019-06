SniffPhone è lo strumento professionale voluto dall’UE che potrebbe aiutare i medici a

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il progettofinanziato dall’Unione Europea e titolare del riconoscimento 2018 Innovation Award è entrato nella seconda fase del progetto. Si tratta di un dispositivo portatile, compatto e maneggevole, che risponde all’esigenza di individuare nella tecnologia unoad usoper lo screening di alcune malattie specifiche a carico dell’apparato digerente. Tumori, isolate le “cellule camaleonte” che innescano le metastasi I destinatari non sono gli utenti finali o i pazienti, bensì gli ambienti clinici e i, chero disporre di un’opzione indolore e non invasiva in alcune fasi diagnostiche. Il prototipo consiste in un prodotto grande quanto un computer palmare, dotato di sensori chimici altamente sensibili basati sulle nanotecnologie. ...

