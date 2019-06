Sneaker | gli investitori puntano sui reseller | StockX incassa 110 milioni

Le Sneaker con dettagli fluo hanno una marcia in più : sneaker con dettagli fluo per brillare, di giorno e di notte. I colori fluorescenti sono tornati di grande tendenza, specialmente da quando lo street style ha preso il sopravvento e i capi e gli accessori – e soprattutto sneaker - dal sapore anni ’80 e ’90 hanno invaso strade e passerelle. E malgrado ci siano brand, come Versace, che hanno proposto con successo total look con queste tinte forti e vivaci, rubate agli ...