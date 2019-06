ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) “I bambini non hanno più niente da mangiare e muoiono di fame qui…”. Poi un pianto liberatore in diretta tv su al-Jazeera e il giornalista costretto ad interrompere il collegamento. La scena fece il giro del mondo, commosse l’opinione pubblica e rese umana, per un istante, la guerra in. Era il 3 agosto del 2016 e adsi combatteva aspramente. Da una parte i ribelli asserragliati nella parte orientale della città, dall’altra l’esercito governativo di Damasco supportato dai raid aerei dell’alleato russo. Un assedio lungo mesi, tanto che molti lo hanno paragonato a quello di Sarajevo dall’aprile del 1992 all’inizio del 1996. Le lacrime, spontanee, ricordarono a tutti cosa stava accadendo nella città Patrimonio dell’Unesco. Il giornalista era Milad Fadel, corrispondente del grande network qatariota. Lo stesso che, ...

LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Siria, il cronista che pianse per Aleppo: ‘Bombe su casa mia a Idlib, miei figli vivi per miracolo in questa guerra di… - Cascavel47 : Siria, il cronista che pianse per Aleppo: ‘Bombe su casa mia a Idlib, miei figli vivi per miracolo in questa guerra… - Noovyis : Un nuovo post (Siria, il cronista che pianse per Aleppo: ‘Bombe su casa mia a Idlib, miei figli vivi per miracolo i… -