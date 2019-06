Simona Ventura aiuta Morgan dopo lo sfratto | Sto facendo tutto il possibile

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Serena Granato La conduttrice Rai fa sapere che è intenta adre il giudice di "The Voice of Italy", in questo suo momento difficile Il tanto discussodisarebbe dovuto avvenire lo scorso venerdì 14 giugno ed è invece stato rinviato al 25 giugno, per via di un malore accusato dal cantante. Marco Castoldi, in arte, ha ad oggi sostenuto di essersi indebitato a causa di un commercialista truffaldino, che avrebbe gestito male la sua situazione economico-finanziaria, tanto da fargli contrarre molti debiti nei confronti dell'erario. E l'Agenzia delle entrate ha iniziato a prelevare qualsiasi tipo di introito percepito dal cantante. Per l'artista, il Tribunale di Monza ha disposto il pignoramento della casa nel 2017,le richieste di risarcimento- a fronte del mancato pagamento degli alimenti alla figlia Anna Lou- avanzate da parte dell'ex moglie del ...

JTurandot : RT @FQMagazineit: Simona Ventura sta con Morgan: “Sto facendo tutto il possibile per aiutarlo, insieme a Jessica Mazzoli. Gli voglio bene”… - Noovyis : Un nuovo post (Simona Ventura sta con Morgan: “Sto facendo tutto il possibile per aiutarlo, insieme a Jessica Mazzo… - fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: Simona Ventura sta con Morgan: “Sto facendo tutto il possibile per aiutarlo, insieme a Jessica Mazzoli. Gli voglio bene”… -